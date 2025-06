Leitores do SCA registram geada em São Carlos

Plantão de hortaliças afetada pela geada - Crédito: Whatsapp SCA

Leitores do São Carlos Agora registraram em fotos e vídeos a geada em diversos pontos da cidade. Carros e vegetação amanheceram cobertos por uma camada de gelo.

De acordo com dados da estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), localizada na UFSCar, por volta das 5h os termômetros registraram 4,3ºC. No entanto, devido ao vento, a sensação térmica de aproximadamente de 0ºC.

Como se forma a geada

A geada se forma quando a superfície do solo e dos objetos ao ar livre ficam tão frias durante a noite que o vapor de água presente no ar passa direto do estado gasoso para o sólido. Isso geralmente acontece em noites sem nuvens e sem vento, quando o calor acumulado durante o dia escapa para a atmosfera e a temperatura perto do chão cai para abaixo de 0°C. Nesse momento, a umidade presente no ar congela e cria uma camada de cristais de gelo visível nas plantas, telhados e carros, causando o fenômeno conhecido como geada.

Leia Também