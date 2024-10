Leitores do SCA registram eclipse solar

SIGA O SCA NO

02 Out 2024 - 17h51

Crédito: Whatsapp SCA

Leitores do SCA registraram no final da tarde desta quarta-feira (2) o eclipse anular do Sol.

O fenômeno ocorre quando a Lua se alinha entre a Terra e o Sol, e o seu diâmetro aparente está menor do que o Sol. Assim, a sombra da Lua não cobre totalmente o Sol, criando um “anel de fogo” no céu.

