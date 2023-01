Leitores afirmam que rua está intransitável no Santa Felícia

Crédito: Divulgação

Moradores residentes na rua Domingos Diegues cruzamento com a rua Riskalla Haddad e Avenida João Stella, próximo ao Condomínio Monte dos Andes, no Jardim Santa Felícia, entraram em contato com o São Carlos Agora e afirmaram via WhatsApp que o trecho está intransitável e quase todo o asfalto foi levado pela força das águas das últimas chuvas.

Um dos reclamantes disse que, motoristas dirigem seus veículos pela calçada. Ao portal, disse que “o local está um caos” e por este motivo solicita que seja feita uma manutenção para que problemas maiores possam ser evitados.

Leia Também