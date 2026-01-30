(16) 99963-6036
sexta, 30 de janeiro de 2026
Cidade

Leitora registra veículos avançando o sinal vermelho na Avenida Tancredo de Almeida Neves; veja vídeo

30 Jan 2026 - 14h45Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
imagem ilustrativa - imagem ilustrativa -

Uma leitora entrou em contato para relatar flagrantes de veículos avançando o sinal vermelho na tarde desta sexta-feira (30), na Avenida Tancredo de Almeida Neves, na região do Jardim Botafogo.

Segundo o relato, a conduta irregular é constante no local e tem gerado insegurança para pedestres. “Ninguém respeita os semáforos, dá medo de atravessar”, afirmou a leitora.

O caso chama a atenção para a necessidade de maior conscientização dos motoristas e de fiscalização no trecho, a fim de garantir a segurança de quem circula pela via.

 

Leia Também

São Carlos avança na construção do novo prédio da Fatec com investimento de R$ 50 milhões
Cidade16h57 - 30 Jan 2026

São Carlos avança na construção do novo prédio da Fatec com investimento de R$ 50 milhões

Moradores denunciam infestação de escorpiões no Residencial Jardim das Torre
Cidade16h12 - 30 Jan 2026

Moradores denunciam infestação de escorpiões no Residencial Jardim das Torre

SESC São Carlos promove encontro com campeãs do judô Bia Souza e Alana Maldonado
Neste sábado 16h01 - 30 Jan 2026

SESC São Carlos promove encontro com campeãs do judô Bia Souza e Alana Maldonado

Árvore seca após poda preocupa moradora e ameaça residência na Vila Marina
Cidade15h25 - 30 Jan 2026

Árvore seca após poda preocupa moradora e ameaça residência na Vila Marina

Santa Casa atendeu 392 casos de AVC em 2025 com tempo médio de atendimento de 21 minutos
Cidade14h06 - 30 Jan 2026

Santa Casa atendeu 392 casos de AVC em 2025 com tempo médio de atendimento de 21 minutos

Últimas Notícias