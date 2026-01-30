Leitora registra veículos avançando o sinal vermelho na Avenida Tancredo de Almeida Neves; veja vídeo

imagem ilustrativa -

Uma leitora entrou em contato para relatar flagrantes de veículos avançando o sinal vermelho na tarde desta sexta-feira (30), na Avenida Tancredo de Almeida Neves, na região do Jardim Botafogo.

Segundo o relato, a conduta irregular é constante no local e tem gerado insegurança para pedestres. “Ninguém respeita os semáforos, dá medo de atravessar”, afirmou a leitora.

O caso chama a atenção para a necessidade de maior conscientização dos motoristas e de fiscalização no trecho, a fim de garantir a segurança de quem circula pela via.

