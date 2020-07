Leitora reclama de "bloqueio" colocado sobre calçada defronte a obra de novo condomínio

Crédito: arquivo pessoal

Uma leitora do SCA entrou em contato via whatsapp pelo portal reclamando de uma "barreira" que foi colocada em um calçada defronte ao empreendimento Parque Faber IV que está sendo construído na região do shopping. Segundo ela, há três meses que existe uma tela sobre o passeio público.

"Acho um incômodo eles fecharem a calçada por um prazo tão longo. Apesar de haver uma placa de desvio, ela nos manda para frente do Faber 3, que não tem nenhuma faixa para atravessar. E estamos caminhando ao lado dos carros", reclamou.

O São Carlos Agora entrou em contato com assessoria da Sobloco, responsável pela construção do condomínio e a resposta foi que não houve nenhum bloqueio que cerceasse a circulação de pedestres ou ciclistas no local.

