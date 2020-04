Leitor do SCA reclama de fila da agência dos Correios

Crédito: Divulgação

No início da tarde desta quinta-feira, 23, indignado, um leitor do São Carlos Agora entrou em contato para reclamar de uma grande fila que se forma na agência central do Correios, localizada no cruzamento das ruas Episcopal com a Conde do Pinhal.

O reclamante disse via WhatsApp que o problema é grande e que apenas uma pessoa estaria atendendo as pessoas que necessitam de serviços da estatal.

“Estou na fila há mais de 30 minutos e ela só aumenta. A própria agência faz com que a norma estabelecida pelo governo, de evitar aglomeração, não seja obedecida”, disse.

No outro lado da calçada, na agência do Banco do Brasil, também estatal, outra grande fila se formava.

De longe deu para perceber que poucas pessoas utilizam máscaras nos rostos, bem como não mantém a distância sugerida de aproximadamente 2 metros entre elas.

“Para piorar, os estacionamentos estão fechados e não há vagas para que possamos estacionar os carros perto dos locais onde vamos usar. Está tudo bagunçado”, disse.

