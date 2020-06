Leitor do SCA diz que fonte na praça em frente à Catedral está abandonada

Crédito: Divulgação

Com lixo no entorno e muitas larvas, que sugerem ser do mosquito da dengue (Aedes aegypti). Pelo menos esta foi a afirmação de um leitor do São Carlos Agora que na tarde desta segunda-feira, 22, fez um vídeo de aproximadamente 30 segundos de uma fonte localizada na praça em frente à Catedral, no centro de São Carlos, e encaminhou para o portal via WhastApp.

O espaço público fica no quadrilátero das ruas Dona Alexandrina, Conde do Pinhal, 13 de Maio e Avenida São Carlos. Está localizada bem no centro da praça.

O leitor informou que havia muito lixo próximo à fonte e a água estaria repleta de larvas. “Está abandonada. O interessante é que a Vigilância Epidemiológica fica aqui pertinho e nenhum funcionário teve a curiosidade de fazer uma fiscalização e ficar preocupado com este problema?”, indagou o leitor.

