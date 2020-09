Leite Sem Fronteiras venderá bolos e renda irá ajudar famílias carentes

Crédito: Divulgação

Mais uma ação social é promovida pelo projeto Leite Sem Fronteiras e que visa ajudar famílias carentes que passam por momentos de dificuldades financeiras em época de pandemia da Covid-19.

Neste sábado, 19, serão comercializados 100 bolos ao preço unitário de R$ 20 nos sabores de cenoura com chocolate, fubá com erva doce e laranja.

As encomendas já podem ser feitas pelos fones 16 99176-8085 ou 99726-1439 e a entrega será realizada ao estacionamento em frente à Igreja São Sebastião, na Avenida Dr. Carlos Botelho, no centro, das 12h às 14h30, no sistema drive thru, obedecendo todos os protocolos de segurança.

Segundo Patrícia Nazzari, uma das voluntárias que estão à frente do Projeto Leite Sem Fronteiras o dinheiro arrecadado será revertido em leite e fubá que serão doados para famílias carentes de São Carlos.

“Estamos regularmente realizando campanhas solidárias e pretendemos continuar durante toda a pandemia para minimizar um pouco os problemas famílias passam nesta época”, disse Patrícia.

