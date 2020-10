Leite Sem Fronteiras realiza mais uma ação social para ajudar famílias carentes

Em plena pandemia da Covid-19, as voluntárias do Leite Sem Fronteiras continuam ativas no sentido de buscar recursos para reverter em litros de leite e ajudar a alimentar crianças de famílias carentes de vários bairros de São Carlos.

Tendo em vista alcançar as metas traçadas, o projeto social realiza nesta sexta-feira, 2, das 18h30 às 20h, no estacionamento ao lado da Igreja São Sebastião, na Avenida Dr. Carlos Botelho, no centro, um Drive Thru Solidário.

Obedecendo todos os protocolos de segurança para proporcionar toda a tranquilidade para as pessoas que buscam auxiliar o próximo, estarão sendo vendidos esfiha de frango com catupiry,pão caseiro, cuscuz e bolos nos sabores laranja, fubá com erva doce e cenoura com chocolate.

Quem desejar adquirir qualquer item, basta entrar em contato pelos fones (WhatsApp) 16 991768088 (Patrícia) ou 16 997261439 (Erika).

