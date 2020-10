Leite Sem Fronteiras promove a alegria de 1,5 mil crianças em São Carlos

15 Out 2020 - 12h36

Crédito: Divulgação

Um dia multiplicado por três. Assim foi o Dia das Crianças para o Projeto Leite Sem Fronteiras. Anualmente comemorado no dia 12 de outubro (dedicado também a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida), a festa foi alongada este ano, devido a quantidade do público atendido e devido a pandemia da Covid-19.

No sábado, 10, domingo, 11 e segunda-feira, 12, um batalhão de colaboradores do projeto foram a luta e fizeram a festa de 1,5 mil crianças de famílias carentes de um assentamento localizado no Antenor Garcia, Cidade Aracy, Jardim Cruzeiro do Sul, Jardim Gonzaga, Jardim Santa Angelina e Jardim Santa Felícia.

Na ação solidária, foram entregues 1,5 mil brinquedos, mil kits com guloseimas, mil sucos, mil salgadinhos, 1,5 máscaras, 300 kits com álcool em gel e ainda, 1,3 mil litros de leite.

“O sentimento que fica gravado em nossa memória e coração é ter a certeza que todo o esforço valeu a pena é que conseguimos alcançar a maior quantidade de crianças possíveis mesmo durante a tão devastadora pandemia. É um sentimento de missão cumprida perante a nossa sociedade. Sabemos que isso não amortiza o problema que estamos enfrentando, mas acreditamos que a vida segue o seu rumo e não podemos perder a esperança de que é possível sim tudo voltar ao normal em breve, cada um fazendo a sua parte. Agradecimentos a todas as pessoas e empresas que contribuíram conosco neste momento de pandemia mais acentuado”, disse Patrícia Nazzari, idealizadora do projeto e que contou com o fundamental apoio de um grupo de amigos voluntários formado por Erika Sonquine, Raquel Piccin, Silvana Orlandi, Geziellen Faccin, Fábio Nazzari, Isabela Sales, Duda, Pedro Ribeiro, Enzo Nazzari, Gabriel Keppe e Talles, Patrícia Sales, Priscila Morales, André e Ana Amélia Kalil.

FECHAMENTO OFICIAL DA CAMPANHA

Foram seis meses de Leite Sem Fronteiras, criado com a chegada da pandemia da Covid-19 e neste período, com a ajuda de milhares de doadores, os voluntários entregaram 2,5 mil marmitex para caminhoneiros às margens da rodovia Washington Luís (SP-310), mil lanches noturnos para moradores de ruas, 35 toneladas de alimentos não perecíveis, 2,5 mil iogurtes, 31,2 mil litros de leite, 258 mil ovos, 100 latas campanha da dieta enteral, 9,5 mil peças roupas campanha do agasalho, muitos móveis arrecadados e distribuídos, 10 mil máscaras e mil litros de álcool gel.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também