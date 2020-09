Leite Sem Fronteiras faz doação de leite e ovos para creche

Doações irão atender 60 famílias assistidas pela creche Meimei - Crédito: Divulgação

Em plena pandemia da Covid-19 e redobrando as ações sociais, o projeto Leite Sem Fronteiras mantém campanha solidária e na semana passada fez a doação de 120 litros de leite e 60 dúzias de ovos para a Casa do Caminho “Instituição Espirita Cristã” Creche Meimei, localizada no Tijuco Preto.

A entidade encaminhou um ofício de agradecimento ao grupo e afirmou que a doação já foi distribuída para 60 famílias carentes atendidas pela entidade filantrópica. Na oportunidade, a direção agradeceu a doação de cestas básicas doadas pelo Fundo Social de Solidariedade.

“Graças à colaboração de pessoas especiais é que estamos conseguindo contribuir com 60 famílias atendidas por esta instituição. As doações garantiram a alimentação e saúde das nossas crianças, pois a creche continua fechada, conforme determinação do governo. Em nome de nossas crianças e famílias, expressamos assim, a nossa mais profunda gratidão”, enfatizou a direção da creche no ofício.

