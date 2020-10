Leite Sem Fronteiras adere a campanha e irá ajudar famílias afetadas por temporal

28 Out 2020 - 07h01

Crédito: Divulgação

Após publicação feita pelo São Carlos Agora, iniciando uma campanha solidária para ajudar aproximadamente 80 famílias que passam por extrema necessidade no assentamento “Em Busca de Uma Moradia”, localizado entre os bairros Antenor Garcia e Cidade Aracy II, o projeto social Leite Sem Fronteiras aderiu a ação e irá ajudar famílias que passam por extrema necessidade.

O assentamento reúne pessoas carentes e o rápido temporal que caiu em São Carlos no início da noite de domingo, 18, agravou ainda mais a situação dos residentes.

A adesão do Leite Sem Fronteiras foi comunicada pela voluntária Patrícia Nazzari. “Vamos tentar arrecadar alimentos, pois sentimos na pele quando vemos crianças e idosos passar por necessidades”, explicou.

Patrícia informou que na manhã desta quarta-feira, 28, irá iniciar contatos com empresários que doam os alimentos. “Queremos minimizar a dor e o sofrimento dessas pessoas afetadas pelo temporal”, comentou.

AFETADOS

Das 80 famílias que residem no local, onde há muitas crianças e idosos, aproximadamente 40 foram seriamente atingidos. “Mas de uma forma ou outra, todos foram atingidos”, disse a desempregada Thalia Stefanie Cristina da Silva Blanco, 21 anos que, vendo o sofrimento das pessoas, iniciou uma campanha solidária e solicitou ajuda do São Carlos Agora que iniciou a ação social e solicita o apoio da sociedade são-carlense.

Durante entrevista ao portal na tarde desta terça-feira, 27, Thalia disse que as famílias não querem recursos financeiros. E sim, o conforto e o carinho das pessoas que possam estender as mãos. Segundo ela, muitas famílias necessitam de camas, colchões, alimentos de todo o gênero, leite, madeiras, telhas, vasos sanitários, roupas (infantil e adulto) e cobertores. Além de ração para cão. “Muitas famílias perderam o pouco que possuíam e estou realizando uma campanha solidária para ajudar eles. Principalmente aqueles que tiveram seus barracos destruídos pelo vento forte que tirou telhas e fez com que entrasse barro. Perderam roupas, cobertores, alimentos”, afirmou.

DOAÇÕES

Patrícia informou que doações de alimentos, móveis e roupas podem ser feitas pelos fones (WhatsApp) 997261439 (Erika) ou 991768085 (Patrícia).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também