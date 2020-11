Leite Sem Fronteiras ‘abraça’ e atende desabrigados pela enchente em São Carlos

Crédito: Marcos Escrivani

Dois dias após um forte temporal atingir São Carlos, uma “força tarefa da solidariedade” continua e voluntários do Leite Sem Fronteiras abraçaram os desabrigados pela enchente e na sexta-feira, 27, até às 22h, atenderam moradores do Assentamento Em Busca de Um Sonho, no Antenor Garcia. Neste sábado, 28, continuam a ação social e buscam levar alimentos, roupas e conforto para aqueles que sofreram com a tempestade.

Na sexta-feira, durante o dia os voluntários entregaram 50 lonas para coberturas dos barracos, 110 litros de leite, 50 pacotes de bolachas. No período da noite foram doados 200 peças de roupas e calçados, mais 100 litros de leite e 79 marmitas quentinhas servidas com arroz, feijão e macarrão com carne moída.

Neste sábado, durante o dia, os abnegados voluntários do Leite Sem Fronteiras levaram mais 550 litros de leite e aproximadamente 300 peças de roupas todas arrecadadas junto à população são-carlense.

Uma denominação de uma frase que viralizou na cidade: “Eu Amo São Carlos!”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também