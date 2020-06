Leilão virtual realizado no Cemosar atende as expectativas

Crédito: Divulgação

Realizado na noite desta terça-feira, 9, no Cemosar, o leilão virtual da São Carlos Leilões atendeu as expectativas e conseguiu concluir os arremates, mobilizando e atendendo o mercado de bovinos da cidade e região. Um sistema de transmissão com detalhes e especificações dos lotes foi montado e o leilão transmitido ao vivo pelo YouTube.

“Agradecemos a audiência de todos que participaram do leilão virtual fazendo suas compras, vendendo ou apoiando, esperamos logo voltar à modalidade presencial, mais a união dos pecuaristas foi e é fundamental”, afirmou Guerino Baldan.

O leilão virtual que tem apoio do Sindicato Rural, através do presidente Olinto Petrilli terá sequência enquanto à situação do Covid-19 não for normalizada.

