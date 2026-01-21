Leilão do Detran deve movimentar mil veículos em São Carlos e Ibaté

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) prevê a realização, até o fim de fevereiro, de um leilão com cerca de mil veículos nos municípios de Ibaté e São Carlos. A ação integra a nova fase da política de leilões do órgão, que planeja promover aproximadamente 100 certames ao longo de 2026, com a expectativa de colocar à venda cerca de 100 mil motos e carros em todo o estado.

O leilão em Ibaté e São Carlos faz parte da primeira leva de eventos programados para este ano, dentro de um modelo que busca dar mais regularidade e previsibilidade aos processos. Os locais e períodos de visitação dos veículos serão informados nos editais oficiais de cada leilão.

Além das duas cidades da região, também estão previstos para fevereiro leilões em Sorocaba, Birigui, Araçatuba, Vargem Grande, Cotia e na capital paulista, ampliando a cobertura regional. Ao todo, cerca de 40 leilões já estão em andamento e devem ser anunciados nas próximas semanas.

Com o novo modelo, o Detran-SP passa a adotar prazos mais definidos para a destinação dos veículos recolhidos. A partir do 61º dia de recolhimento, os veículos já podem ser preparados para os pregões, com a expectativa de que todo o processo seja concluído, em média, até o 80º dia. A medida reduz o tempo de permanência nos pátios, minimiza a depreciação dos bens e aumenta a eficiência operacional.

Segundo o coordenador-geral de Recolhimento e Leilão de Veículos do Detran-SP, Davi Artigas, a mudança traz mais organização e segurança ao sistema. “A organização dos fluxos e o ritmo contínuo dos leilões permitem maior controle operacional e dão segurança a todo o sistema. Quanto mais estruturado é o processo, maior é a capacidade de operar em escala, com transparência e eficiência”, afirmou.

