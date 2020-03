Leilão de gado em São Carlos movimenta comércio da região

Crédito: Divulgação

O setor agropecuário continua aquecido, movimentando a economia do Brasil e sendo destaque de exportação para o mundo. O clima e boa adaptação do rebanho brasileiro faz com que a carne produzida aqui tenha valor e procura de destaque no mercado. Assim como o centro oeste, a região Sudeste se destaca na produção e hoje São Carlos vive um bom momento no setor.

“Realizamos todas às terças-feiras nossos leilões. Contamos com a presença de produtores de toda região que comercializam seus animais aqui e fortalecem nosso trabalho. Hoje São Carlos vive um momento especial no comércio de gado e a seriedade e honestidade que praticamos é o que vem dando resultado”, afirmou Guerino Baldan.

Com início toda terça-feira às 20h no Cemosar, no km 1 da rodovia Domingos Inocentini, os interessados em participar entrem em contato pelo fone (16) 999616982.

