Leilão amigos contra o câncer e queima do alho acontecem no dia 12 de novembro no CEMOSAR

A terceira edição do tão esperado "Leilão Amigos Contra o Câncer" está prestes a acontecer, trazendo esperança e apoio para vítimas dessa doença desafiadora. O evento, que já se tornou uma tradição solidária, ocorrerá no dia 12 de novembro no CEMOSAR , prometendo uma jornada de generosidade e união.

Com o objetivo de canalizar 100% da arrecadação para auxiliar vítimas de câncer, o leilão se destaca não apenas por sua nobre causa, mas também por oferecer um ambiente de esperança e apoio mútuo. Os organizadores, Rykoff Aidar, Tiago Azenha e Guerino Baldan, têm trabalhado incansavelmente para garantir o sucesso do evento e a contribuição positiva para a comunidade.

O almoço, que está agendado para o evento, terá como cardápio a tradicional "Queima do Alho" de Barretos, prometendo uma refeição deliciosa e autêntica para os participantes. Essa escolha reflete a conexão da iniciativa com a cultura local e o compromisso em proporcionar uma experiência memorável a todos os presentes.

O leilão ganhou um forte respaldo do setor agrícola, bem como do Sindicato Rural, artistas e esportistas renomados do Brasil, que demonstraram um engajamento notável em apoiar essa causa significativa. A combinação de apoio comunitário e contribuições individuais é o que faz desse evento uma oportunidade única para fazer a diferença na luta contra o câncer.

Os convites para o leilão estarão disponíveis a partir do dia 20 de Setembro, permitindo que os interessados se preparem para participar e contribuir para essa causa nobre. O portal São Carlos Agora, fiel defensor dessa iniciativa desde sua primeira edição, continua a dar seu apoio e destaque ao evento, reconhecendo o impacto positivo que ele traz à comunidade.

A terceira edição do "Leilão Amigos Contra o Câncer" não é apenas um evento, mas sim um testemunho de compaixão, solidariedade e esforços colaborativos em prol de um mundo mais saudável e esperançoso para todos. Todos estão convidados a se juntarem a essa causa e fazerem sua parte no combate ao câncer.

