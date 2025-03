Lei Paulo Vieira garante a aquisiÃ§Ã£o de livros obrigatÃ³rios para vestibulares Ã s bibliotecas pÃºblicas

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Vereador Paulo Vieira - Crédito: SCA

A Câmara Municipal de São Carlos aprovou, por unanimidade, na sessão desta terça-feira (18), lei que assegura a aquisição de livros obrigatórios para vestibulares do Estado de São Paulo e ENEM para as bibliotecas públicas e municipais do município de São Carlos.

A proposta, de autoria do vereador Paulo Vieira (Progressistas), tem o objetivo de reduzir a desigualdade social, garantindo que estudantes de todas as classes sociais tenham acesso igualitário às obras literárias obrigatórias para os vestibulares, independentemente de suas condições financeiras.

Além disso, o vereador destacou que a lei visa valorizar a educação pública, fornecendo acesso gratuito às obras literárias indicadas nos vestibulares, o que representa um apoio significativo à melhoria das condições de estudo para jovens que dependem exclusivamente das instituições públicas para alcançar seus objetivos acadêmicos.

“As pessoas menos favorecidas, jovens, adultos, que não têm condições de comprar livros pré-vestibulares, infelizmente, ficam para trás. Nosso objetivo é reduzir a desigualdade, porque a educação não pode ser um privilégio de poucos, mas um direito de todos”, declarou o vereador Paulo Vieira.

Após a aprovação pela Câmara Municipal, a lei agora segue para a sanção, um passo crucial para sua implementação.

Leia Também