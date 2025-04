LEANDRO SEVERO: "A determinação do prefeito Netto é de promovermos a cultura em todas as regiões"

Leandro Severo foi entrevistado pelo SCA - Crédito: SCA

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Leandro Severo, afirmou, nesta quinta-feira, 10 de abril, durante o SÃO CARLOS ENTREVISTA que, a pedido do prefeito Netto Donato, pretende democratizar a cultura em São Carlos, promovendo eventos e projetos em todas as regiões da cidade e não apenas na região central. Veja entrevista completa em vídeo neste link.

Severo destaca que apesar de ser uma Pasta nova, que somou Cultura e Turismo que estavam ligadas a Esportes e a de Trabalho, Emprego e Renda, juntamente com Economia Solidária. Temos um grande time e muito trabalho pela frente. Por determinação do prefeito Netto, temos o papel de espalhar cultura pelos bairros, beneficiando a todos”.

Após a realização do Carnaval 2025, Severo comanda agora a Festa do Milho e anuncia para os dias 26 e 27 de abril a realização da Festa do Clima na Baixada do Mercado Municipal com várias atrações culturais, artísticas e gastronômicas. “Nos próximos dias vamos anunciar a comissão de carnaval de 2026”.

FESTA DO MILHO - Com relação à Festa do Milho de Água Vermelha começa nesta sexta-feira (11/04), Severo explica que no total serão 44 barracas, sendo que 24 estarão vendendo somente produtos à base de milho verde, além de 5 food trucks. A previsão é que 120 mil espigas sejam usadas na fabricação de comidas típicas e bebidas à base de milho.

A 20ª Edição da Festa do Milho começa a partir das 19h, com a apresentação da Banda Expresso Br; no sábado (12/04), terá início às 10h, com animação de Pedro Henrique, às 19h e de Rudy, às 21h. A programação segue domingo (13/4), com o Grupo de Capoeira Negros de Iorubá, às 10h; Roda de Violeiros, às 11h; Orquestra Amigos Violeiros de São Carlos, às 16h; Os Defensores da Catira de Santa Eudóxia, às 18h; Betinho Max: O Cara do Piseiro, às 19h e a Banda Doce Veneno, às 20h30, para reviver o flashback.

Severo afirma que o forte da Festa do Milho de Água Vermelha é a gastronomia. “Fizemos pesquisa e constatamos que não só o povo de São Carlos, mas de toda a região vai na festa para se deliciar com cural, pamonha e outras delícias. É uma festa que movimenta a economia daquela região e mais uma opção de lazer para o povo de São Carlos. Temos, inclusive, como atração especial, a Xica Doida, um quitute made in São Carlos”, comenta ele.

REVIVER O CARNAVAL DE RUA – Um dos principais desafios assumidos por Severo é o de reativar o Carnaval de Rua de São Carlos com a criação e participação de blocos. Para tanto, ele está desenvolvendo várias oficinas voltadas à formação de músicos e de costureiras para que a partir de 2026 esta tradição volte a São Carlos.

“Para se formar um bloco ou uma escola de samba tudo começa com uma boa bateria. Ela é o principal atrativo que vai, inclusive, chamar o morador do bairro a participar. Além disso, através de formação de costureiras poderemos gerar emprego e renda voltada para as festas carnavalescas. Já temos grupos interessados em vários bairros da cidade e vamos voltar com força com o carnaval de rua”, comemora Severo.

MUSEU ASAS DE UM SONHO – Severo afirmou que com relação ao Museu da LATAM é praticamente certo que uma parte do acervo vai ficar em São Carlos e funcionar numa espécie de Parceria Público Privada com apoio da Prefeitura Municipal e o investimento de um empresário local em parceira com a fundação de Marcos Amaro. Segundo ele, o modelo de parceria ainda está sendo debatido.

REUNIÕES - Severo tem participado de várias reuniões em São Paulo e Brasília buscando conhecer e implementar os projetos culturais em São Carlos. Em fevereiro, ele esteve em Brasília participando do Encontro de Gestores e Gestoras Municipais de Cultura que tratou do painel Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB): Como investir os recursos federais no município, promovido pelo Ministério da Cultura (MinC). A programação fez parte do Encontro de Novos prefeitos e prefeitas.



PARADA LBGTQIA+ - Segundo o secretário de Cultura e Turismo, a Parada LGBTQIA+ poderá voltar ou em forma de parada ou outro evento voltado para este público. Segundo ele, a gestão atual vai apostar na diversidade e na inclusão como mote de cidadania.

CIÊNCIA E CULTURA SOMADOS – Leandro Severo lembrou que o professor Sérgio Mascarenhas dizia que onde existe ciência fatalmente haverá a implementação da cultura.

TORRE DE BABEL - Ele também destaca que São Carlos tem comunidades de descendentes de imigrantes e migrantes que formam fortes núcleos culturais. “Temos uma forte comunidade italiana, uma forte comunidade africana, uma forte comunidade portuguesa, uma forte comunidade japonesa, além de uma forte comunidade nordestina e uma forte comunidade de sulistas”, comenta ele.

