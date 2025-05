Leandro Pilha participa da solenidade dos 20 anos da Unidade Saúde Escola da UFSCar

Leandro Pilha revelou que a atual gestão quer ampliar a parceria com a USE e com a UFSCar - Crédito: Divulgação

O secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, participou na manhã desta segunda-feira, 5, na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), da solenidade em comemoração as 20 de atividades da Unidade Saúde Escola (USE). Também fizeram parte da mesa de autoridades Patrícia Magdalena, atual diretora da USE, Cláudia Martinez, primeira diretora da Unidade, Carla Polido, diretora técnica da USE e docente do curso de medicina, Oswaldo Baptista Duarte Filho, ex-reitor, Vitória Wendy Alves, ex-paciente, Lucão Fernandes, presidente da Câmara Municipal e a vice-reitora da UFSCar, professora dra. Maria de Jesus Dutra dos Reis.

A USE foi criada como um espaço de prática profissional para estudantes de cursos da área da Saúde da UFSCar, bem como para o desenvolvimento de atividades de pesquisa e extensão, e também integra a rede de prestadores de serviços em saúde para o município de São Carlos.

Os serviços prestados pela Unidade são de reabilitação nas áreas de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, ambulatórios médicos nas áreas de Cardiologia, Homeopatia, Pediatria, Saúde do Adulto e Idoso e Terapêuticas Integrativas, além de Gerontologia, Fonoaudiologia, Psicologia, Farmácia, Serviço Social e Enfermagem.

Segundo a diretora da USE, Patrícia Magdalena, a unidade oferece infraestrutura adequada e equipe multiprofissional qualificada. “São 20 anos de atendimento integral, humanizado e multiprofissional, além de ações de pesquisa, extensão e formação voltadas aos princípios do SUS”, afirma.

Ela também destaca os desafios futuros, como a ampliação dos serviços de acordo com as necessidades da população e o fortalecimento do compromisso social da UFSCar com a comunidade local.

Leandro Pilha, secretário municipal de Saúde, que na ocasião também representou o prefeito Netto Donato, revelou que a atual gestão quer ampliar a parceria com a USE e com a UFSCar de forma geral.

“É uma grande honra participar da celebração dos 20 anos da Unidade Saúde Escola, que é, sem dúvida, um dos pilares da atenção em saúde em São Carlos. A USE representa não apenas um espaço de excelência no cuidado à população, mas também um campo fundamental para a formação de profissionais comprometidos com os princípios do SUS. Em nome do prefeito Netto Donato, reforço nosso reconhecimento ao trabalho desenvolvido aqui e, mais do que isso, nosso compromisso em fortalecer essa parceria. Temos o objetivo claro de ampliar a cooperação com a UFSCar e com a USE, para que possamos, juntos, oferecer uma saúde pública cada vez mais qualificada, humanizada e acessível à população de São Carlos. Parabéns a todos os profissionais, docentes, estudantes e usuários que fizeram parte dessa história e que continuam construindo um futuro melhor para a saúde do nosso município”, finalizou Leandro Pilha.

No ano de 2024, 208 estudantes de graduação atuaram em estágios e práticas profissionais na Unidade. Nesse último ano, também foram realizadas na USE 89 ações, sendo 19 de assistência de servidores lotados na Unidade, 21 atividades de ensino, 26 de extensão e 23 pesquisas. Foram também prestados mais de 20 mil atendimentos durante todo o ano passado.

Durante todo o mês de maio serão realizadas diversas atividades para comemorar os 20 anos da USE. O encerramento das atividades será no dia 29 de maio com a 1ª Mostra de Pesquisa e Extensão da USE-UFSCar, a partir das 8h30. Na mesma data, haverá o plantio de um ipê comemorativo em frente à Unidade e a apresentação do Projeto Samba Rock e Black Charme, coordenado pelo servidor da UFSCar Carlos Eduardo Santa Maria, a partir das 10h30.

