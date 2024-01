Leandro Karnal realiza palestra na aula inaugural da volta as aulas da rede municipal de ensino

Leandro Karnal - Crédito: reprodução/Exame/Instagram

A Secretaria Municipal de Educação de São Carlos vai realizar no próximo sexta-feira (02/02), às 7h30, no anfiteatro da CENACON, no Hotel Nacional Inn, o acolhimento de todos os profissionais da rede municipal de ensino, incluindo professores da Educação Infantil, do Fundamental I, do Fundamental II, da Educação de Jovens e Adultos (EJA), merendeiras, agentes educacionais, auxiliares administrativos, diretores e coordenadores, pós período de recesso escolar.

Para essa aula inaugural de apresentação do calendário letivo e de projetos que serão desenvolvidos em 2024, a SME convidou para palestrar o professor, historiador e apresentador Leandro Karnal que vai falar sobre o tema “Educadores: construindo futuros”. Ainda na sexta-feira (02/02), às 19h, no Auditório Bento Prado Júnior, no Paço Municipal, acontece a palestra de Sônia Couto.

“Era um desejo da rede municipal. Vários professores tiveram a oportunidade de se manifestar pelo interesse dessa aula inaugural e então estamos trazendo uma personalidade reconhecida pela crítica, um dos maiores e mais respeitados pensadores brasileiros contemporâneos, abrilhantando essa retomada do período letivo, um momento de socialização entre os profissionais da Educação”, ressaltou Roselei Françoso, secretário municipal de Educação.

Na segunda-feira (05/02), também será feito o planejamento e no dia (06/02), retornam as aulas. A SME informa que já está providenciando os uniformes, material escolar, assim como já fez as compras de material esportivo, materiais de higiene e limpeza, contratação de professores e demais profissionais que compõe as equipes da Rede Municipal de Ensino.

No total serão atendidos cerca de 17 mil alunos. Fazem parte da Rede Municipal 62 unidades escolares, sendo 51 Centro Municipais de Educação Infantil (CEMEI’s), 10 Escolas Municipais de Ensino Básico (EMEB’s) e 1 Escola Municipal de Jovens e Adultos (EMEJA).

Para atender toda a Rede a Prefeitura tem hoje disponíveis cerca de 1.600 profissionais entre professores, diretores, supervisores, coordenadores pedagógicos, agentes educacionais e merendeiras.

LEANDRO KARNAL - Foi professor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) até abril de 2020, é especializado em história da América, escritor, palestrante e apresentador de TV. Foi também curador de diversas exposições, como “A Escrita da Memória”, em São Paulo, tendo colaborado ainda na elaboração curatorial de museus, como o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. Graduado em história pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) e doutor pela Universidade de São Paulo (USP), Karnal tem publicações sobre o ensino de história, história da América e história das religiões. É membro da Academia Paulista de Letras desde abril de 2021.

Em julho de 2020, passou a apresentar, junto com Mari Palma, Gabriela Prioli e Rita Wu, o recém-lançado talk show CNN Tonight no canal pago CNN Brasil. Em 6 de abril de 2023, Karnal anunciou sua saída da CNN Brasil, onde também apresentava o programa Universo Karnal.

