Leandro Guerreiro é beneficiado com regime aberto e deixa a prisão

Guerreiro deixando a prisão -

O ex-vereador de São Carlos Leandro Guerreiro foi beneficiado com a progressão para o regime aberto e deixou a unidade prisional nesta quinta-feira (8). Segundo apurado, ele segue a caminho de São Carlos.

De acordo com fontes ligadas aos meios políticos, Guerreiro deixou o Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de Jardinópolis, onde cumpria pena, e passará a cumprir o restante da condenação em regime aberto. O mandato do então parlamentar foi declarado extinto em 1º de julho, após anúncio do presidente da Câmara Municipal, Lucão Fernandes.

A condenação foi definida em 11 de junho deste ano. Em agosto de 2024, Guerreiro havia sido condenado, em segunda instância, a 1 ano e 7 meses de prisão no regime semiaberto pelos crimes de injúria e difamação, em razão da divulgação de charges envolvendo figuras públicas com termos considerados pejorativos e de intolerância religiosa. Ele estava preso desde 4 de agosto.

Ainda conforme fontes políticas, uma vez fora do presídio, o ex-vereador avalia buscar na Justiça a recuperação do mandato ou, alternativamente, disputar novo cargo eletivo em 2028, sob o argumento de que não teria perdido os direitos políticos.

Leia Também