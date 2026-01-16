LATAM São Carlos realiza manutenção de 268 aeronaves por ano

O centro de manutenção da LATAM: alta tecnologia, mão de obra especializada e avanço acelerado com a internacionalização do aeroporto de São Carlos - Crédito: SCA

O centro de manutenção (MRO) da LATAM de São Carlos realizou a manutenção de uma média anual de 268 aeronaves nos últimos três anos (média de 0,73 por dia), com capacidade para atender até 16 aeronaves simultaneamente. Em 2025, a unidade foi responsável por 69% da manutenção total das aeronaves do Grupo LATAM. Já em 2022, o LATAM MRO atingiu o recorde de 291 aeronaves atendidas.

O LATAM MRO de São Carlos, no interior de São Paulo, desempenha um papel estratégico no Grupo LATAM. No local, são atendidas aeronaves Airbus da família A320, Boeing 767 e 787, incluindo demandas de todas as afiliadas do grupo. A unidade foi impulsionada por sua capacidade tecnológica e pela internacionalização do Aeroporto de São Carlos.

Atualmente, o LATAM MRO é o maior centro de manutenção aeronáutica da América do Sul, com nove hangares e capacidade para realizar manutenções de alta complexidade. O local ocupa uma área de 445 mil m² e conta com parque industrial, pátio para aeronaves narrow body e wide body, 20 oficinas especializadas e mais de 2.000 profissionais.

O centro realiza todos os checks da frota brasileira de Airbus A320 e possui capacidade para cerca de 20 checks anuais de aeronaves cargueiras Boeing 767, realizados a cada 18 meses. Entre os principais serviços estão modificações de aeronaves, revisões gerais e completas, além da manutenção de componentes que variam de itens simples de cabine a sistemas e estruturas de alta complexidade.

Todos os serviços seguem as normas técnicas dos fabricantes e são homologados por autoridades aeronáuticas nacionais e internacionais, como ANAC, EASA e FAA, garantindo elevados padrões de qualidade e segurança.

A LATAM investiu R$ 40 milhões em um novo hangar inaugurado em setembro de 2025, ampliando a manutenção de aeronaves de grande porte, como o Boeing 787, e gerando ganhos operacionais e cerca de 300 novos empregos em São Carlos.

Para atender à crescente demanda por profissionais qualificados na área de manutenção aeronáutica, a LATAM criou a Escola LATAM, com cursos certificados pela ANAC e parcerias educacionais, expandida em 2025 para receber inscrições do público externo.

O CEO da LATAM, Jerome Cadier (1º esquerda), com o vice-presidente Geraldo Alckmin: “Há cinco anos atra agente operava com metade das pessoas que estamos operando hoje aqui; então nós duplicamos o tamanho do MRO aqui em São Carlos e vamos continuar investindo”

DOBRANDO O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS – A LATAM MRO (Maintenance, Repair and Overhaul), localizada em São Carlos, dobrou o número de trabalhadores nos últimos cinco anos, após a internacionalização do Aeroporto Mário Pereira Lopes. A partir da criação da alfândega em São Carlos, a LATAM passou a receber aviões da própria empresa e de outras companhias para a realização de manutenção no município, sem a necessidade de passar por outro aeroporto.

A manutenção de aeronaves vindas do exterior fez com que o número de empregos saltasse de 1.000 para 2.000. “Quando a gente hoje pode fazer operações aqui, ao invés de enviar essas aeronaves para outros países, a gente consegue empregar as pessoas e desenvolver um resultado sustentável para a empresa. Isso é muito importante. Quando a gente olha cinco anos atrás, a gente operava com metade das pessoas que estamos operando hoje aqui. Então, nós duplicamos o tamanho do MRO aqui em São Carlos e queremos continuar investindo, eventualmente com a ampliação dos serviços para atender a nova frota que anunciamos, que são os aviões da Embraer E-2”, afirma Jerome Cadier, CEO da LATAM Brasil.

Cadier disse que não o preocupava uma possível fusão entre as empresas Gol e Azul, que poderia tirar da LATAM a condição de empresa líder do mercado. As empresas desistiram da fusão no dia 25 de setembro. “Nosso objetivo nunca foi ser a maior companhia que opera no Brasil. Hoje estamos nessa situação, mas sempre buscando sustentabilidade, sempre procurando abrir rotas que sejam sustentáveis para que a companhia possa continuar viva e forte, como tem sido nos últimos anos, investindo e se expandindo. Não nos preocupava, necessariamente, que a liderança estivesse com a gente ou não. O importante é sustentabilidade, crescimento sustentável, que é isso o que a LATAM vem fazendo.”

