LATAM homenageia trabalhadores que se destacaram no Mantra

O Centro de Manutenção de aviões da LATAM São Carlos realizou, nesta quinta-feira, 11 de dezembro, das 13h às 17h, um evento oficial para marcar o encerramento de 2025. O encontro contou com a participação de executivos da companhia e anúncios de novidades para a área de manutenção aeronáutica da LATAM em 2026.

A tarde foi marcada pelo reconhecimento aos colaboradores da companhia que mais se destacaram por suas iniciativas inovadoras nos processos de manutenção ao longo de 2025. Além disso, foi proferida uma palestra com Samuel Obara (CEO da Honsha), que apresentou cases globais de excelência em Lean, além de um bate-papo com Mariana Zaparolli (diretora de Capacidades Digitais do LATAM Airlines Group) sobre liderança, cultura e tecnologia.



Durante o evento, foram homenageados os grupos de trabalhadores que mais se destacaram no MANTRA (acrônimo de Manutenção e Transporte). Ana Paula Sandoval, coordenadora sênior de Projetos de Manutenção da LATAM Brasil, explica que o projeto Mantra surgiu no fim de 2022, dentro da Diretoria de Manutenção da LATAM Brasil. Segundo ela, o programa busca a melhoria dos processos de manutenção com o engajamento dos colaboradores, estando baseado em dois grandes pilares: o lean (eliminação de desperdícios) e o JETS (experiência justa, empática, transparente e simples).

Ana Paula destaca ainda que o programa surgiu no final de 2022. “Chamamos os agentes de transformação, capacitamos essas pessoas. Elas passam a ser nossos braços e pernas para levar adiante uma cultura de melhoria de eficiência e produtividade. A paixão é o que nos move, é fazer diferente e fazer a mais. O prêmio na Categoria Coletiva é o mais difícil”, comenta. Ela ressaltou que o programa deu tão certo no Brasil que, a partir de 2026, será implantado também em uma unidade da LATAM em Bogotá, na Colômbia.

Ela explica que, por estarem envolvidos nos afazeres do dia a dia, os mecânicos têm visibilidade de grande parte dos problemas e oportunidades de melhoria de produtividade. Assim, os colaboradores tornam-se agentes de transformação, contribuindo para a busca da excelência operacional e para ganhos de eficiência.

Neste que é o segundo ano do programa, os cerca de 4 mil colaboradores da área de manutenção de aeronaves da companhia enviaram mais de 100 mil iniciativas, avaliadas e selecionadas com o auxílio de inteligência artificial.

Embora o objetivo imediato do programa seja gerar uma transformação cultural, a executiva destaca que a melhora dos processos se reflete em resultado financeiro. Os ganhos de produtividade advêm da redução do tempo de execução das tarefas, da utilização de menos recursos ou da combinação de ambos. O conjunto das iniciativas implementadas em 2024 gerou economia de US$ 3,5 milhões para a companhia.

MAIOR CENTRO DE MANUTENÇÃO DA AMÉRICA DO SUL – A cidade de São Carlos (SP) abriga o LATAM MRO, o maior centro de manutenção de aviões da América do Sul, consolidando seu título de “Capital da Tecnologia”. Localizado em um parque industrial de 95 mil m², o centro realiza manutenção, reparo e revisão (MRO) de cerca de 270 aeronaves por ano, respondendo por 70% da manutenção da frota da LATAM na América Latina.

Com quase 2 mil funcionários e 22 oficinas especializadas, o complexo atende modelos Airbus A320, Boeing 767 e 787, além de aeronaves de outros fabricantes, como Embraer e ATR. Apenas o Boeing 777 é mantido em Guarulhos (SP). Cada avião permanece no local de uma semana até 40 dias, conforme o tipo de serviço. O centro é um dos principais motores do desenvolvimento econômico e tecnológico de São Carlos, garantindo segurança e eficiência às aeronaves.

NOVO HANGAR DE R$ 40 MILHÕES – No dia 26 de setembro deste ano, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, esteve na oficina de manutenção da LATAM para participar da inauguração do novo hangar da empresa, resultado de um investimento de R$ 40 milhões, que gerou 300 empregos diretos. Este é o maior investimento da companhia aérea na unidade na última década.

O MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) recebeu a nova estrutura, construída em apenas 10 meses, especializada na manutenção pesada de aeronaves Boeing 787 Dreamliner. “Tenho a alegria de estar aqui na LATAM vinte anos depois de, como governador, poder ampliar a pista do Aeroporto Estadual Mário Pereira Lopes. As obras de ampliação foram pedidas pelo comandante Rolim, e nós as realizamos. Na época, a TAM cumpriu com tudo o que havia no acordo e, hoje, temos a satisfação de estar neste centro de manutenção, que é o maior da América do Sul e um dos maiores do Hemisfério Sul. Um investimento importante, que vai gerar mais 300 empregos, com um aporte de R$ 40 milhões”, destacou Alckmin.

O CEO da LATAM, Jerome Cadier, também ressaltou os avanços do MRO. “É emocionante ver São Carlos consolidada como um verdadeiro polo de desenvolvimento aeroespacial do Brasil, que, além da manutenção de excelência, abriga também a nossa Escola de Mecânicos e um histórico de inovação contínua”, afirmou.

