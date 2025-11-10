LATAM conclui em São Carlos primeira "modernização" do Boeing 787 na América Latina

Crédito: divulgação

O CEO da LATAM Airlines, Roberto Alvo, divulgou, por meio de sua página no LinkedIn, na tarde desta segunda-feira (10), que a LATAM realizou, em São Carlos em seu centro tecnológico (MRO) e também em sua unidade no Chile, a primeira modernização ou reconfiguração interna de um Boeing 787-9 Dreamliner e de oito 787-8 Dreamliners. Segundo ele, o processo seguirá em 2026.

A empresa gera 2.000 empregos em São Carlos. Recentemente, o vice-presidente e secretário da Indústria, Geraldo Alckmin, esteve na cidade para inaugurar um novo hangar, que recebeu investimento de R$ 40 milhões e gerou mais 400 empregos.

"Na LATAM Airlines, estamos fazendo algo inédito na América Latina: acabamos de concluir a modernização (reconfiguração interna) do primeiro Boeing 787-9 Dreamliner e de oito 787-8 Dreamliners em nossas instalações em São Carlos, Brasil, e Santiago, Chile, processo que continuará ao longo de 2025 e 2026", destacou Alvo.

Ele ressaltou a força e a capacidade da companhia em vencer desafios. "Já falamos bastante sobre o resultado final, mas desta vez gostaria de destacar o trabalho e o talento interno por trás de cada rebite, cabo e tubo, porque são pessoas da nossa região demonstrando que a América do Sul possui capacidades técnicas de classe mundial."

Segundo ele, o processo envolve até 150 pessoas de diversas equipes em cada modernização e mais de 70 fornecedores. Ao todo, 2.500 peças novas foram instaladas. A reforma requer um tempo de seis a nove semanas por aeronave. "Somos os primeiros no mundo a instalar uma área de descanso para a tripulação fora da Boeing. Assentos premium de classe executiva e econômica, banheiros, cozinhas e o sistema de entretenimento de bordo estão sendo substituídos", comentou o executivo.

Alvo lembra que este é um projeto que a LATAM começou a planejar em 2021 e envolve a modernização de um total de 24 Dreamliners (10 B787-8 e 14 B787-9) nos próximos anos. "Agradecemos a todos os envolvidos neste processo complexo, meticuloso e desafiador, que visa proporcionar aos nossos passageiros a melhor experiência: a experiência LATAM", concluiu.

