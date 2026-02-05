LATAM completa 25 anos de atividades em São Carlos

Avião no Centro de Manutenção Latam - Crédito: Marcio David/arquivo

A LATAM, antiga TAM (Táxi Aéreo Marília), entrou em operação em São Carlos no dia 5 de fevereiro de 2001, há exatamente 25 anos. O Centro de Manutenção de Aviões, também conhecido como MRO (sigla para Maintenance, Repair and Overhaul), foi instalado na antiga planta da Companhia Brasileira de Tratores (CBT). O empreendimento foi consolidado pelo comandante Rolim Adolfo Amaro, falecido em um acidente de helicóptero naquele ano.

Principal polo de tecnologia e inovação, a unidade de São Carlos é uma das mais modernas do mundo e possui um papel estratégico dentro da LATAM Airlines Group, constituída em 2012 com a associação da LAN – Companhia Aérea Nacional do Chile – com a brasileira TAM Linhas Aéreas.

Em São Carlos, é realizada a manutenção pesada de aeronaves Boeing 767 e Airbus A320, sendo capaz de executar 100% dos checks da frota brasileira desse modelo. Referência em manutenção aeronáutica no Brasil e na América Latina, a unidade recebeu recentemente novos equipamentos, expansão das áreas de manobra de aeronaves e modificações no hangar, além da utilização de drones e robôs para otimizar processos de inspeção das aeronaves.

DOBRANDO OS EMPREGOS – A LATAM MRO (Maintenance, Repair and Overhaul), localizada em São Carlos, dobrou o número de trabalhadores nos últimos cinco anos, após a internacionalização do Aeroporto Mário Pereira Lopes.

A partir da criação da alfândega em São Carlos, a LATAM passou a receber aeronaves da própria empresa e de outras companhias para a realização de manutenção sem a necessidade de passagem por outro aeroporto.

A manutenção de aeronaves vindas do exterior fez com que o número de empregos saltasse de 1.000 para 2.000. “Quando a gente pode fazer operações aqui, em vez de enviar essas aeronaves para outros países, conseguimos empregar pessoas e gerar um resultado sustentável para a empresa. Isso é muito importante. Quando olhamos cinco anos atrás, operávamos com metade das pessoas que temos hoje aqui. Duplicamos o tamanho do MRO em São Carlos e queremos continuar investindo, eventualmente com a ampliação dos serviços para atender a nova frota que anunciamos, que são os aviões Embraer E-2”, afirma Jerome Cadier, CEO da LATAM Brasil.

Cadier disse que não o preocupava uma possível fusão entre as empresas Gol e Azul, que poderia tirar da LATAM a condição de líder do mercado. As companhias desistiram da fusão no dia 25 de setembro. “Nosso objetivo nunca foi ser a maior companhia que opera no Brasil. Hoje estamos nessa situação, mas sempre buscando sustentabilidade, sempre procurando abrir rotas que sejam sustentáveis para que a companhia possa continuar viva e forte, como tem sido nos últimos anos, investindo e se expandindo. Não nos preocupava, necessariamente, que a liderança estivesse conosco ou não. O importante é sustentabilidade, crescimento sustentável — é isso que a LATAM vem fazendo.”

NOVO HANGAR E MAIS 300 EMPREGOS – No dia 26 de setembro, a empresa inaugurou seu novo hangar. A nova estrutura, construída em apenas dez meses e especializada na manutenção pesada de aeronaves Boeing 787 Dreamliner, é fruto de um investimento de R$ 40 milhões e gera 300 novos empregos diretos. Trata-se do maior aporte da companhia em seu complexo no interior paulista em dez anos.

A cerimônia de inauguração contou com a presença de executivos da LATAM Brasil e do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Todos destacaram a importância estratégica do empreendimento e o fato de o LATAM MRO de São Carlos ser o maior centro de manutenção aeronáutica da América do Sul, referência internacional na área.

“É emocionante ver São Carlos consolidada como um verdadeiro polo de desenvolvimento aeroespacial do Brasil, que, além da manutenção de excelência, abriga também a nossa Escola de Mecânicos e um histórico de inovação contínua”, afirma Jerome Cadier, CEO da LATAM Brasil.

Com a nova estrutura, o LATAM MRO de São Carlos passa a realizar as manutenções pesadas (checks) da frota de Boeing 787 das afiliadas do grupo LATAM, anteriormente realizadas fora do Brasil. Isso representa ganhos em competitividade, redução de custos e maior agilidade no retorno das aeronaves às operações. O hangar também está preparado para pintura de aeronaves de grande porte e para a manutenção preventiva de até três Airbus A320 simultaneamente.

O projeto ainda incorporou tecnologias avançadas já utilizadas em outros hangares do complexo, como o uso de drones para inspeção dos aviões e carrinhos autônomos de logística — exemplos da cultura de inovação permanente do LATAM MRO.

ESCOLA LATAM DE MECÂNICOS – A LATAM é a única companhia aérea brasileira com um Centro de Instrução certificado pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) para formar mecânicos de manutenção aeronáutica. Em dezembro de 2024, foi inaugurada em São Carlos a Escola LATAM de Mecânicos, em cerimônia que contou com a presença do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, para dar as boas-vindas à turma inicial de 70 bolsistas, funcionários da própria LATAM.

Em agosto de 2025, a Escola LATAM abriu, pela primeira vez, vagas externas. O processo atraiu mais de 1,7 mil inscritos para 20 vagas e resultou na criação de uma turma adicional, totalizando 80 alunos. Um marco importante foi a presença de 44% de mulheres entre os candidatos selecionados.

