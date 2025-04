Lançamento do material educativo "Mama África" celebra cultura negra e luta antirracista

Na última quinta-feira, 11 de abril, o Paço Municipal de São Carlos foi palco de um evento histórico: o lançamento do material educativo Mama África, uma iniciativa pioneira voltada à valorização da cultura negra e à promoção da educação antirracista. O evento foi um sucesso absoluto, reunindo importantes lideranças negras das cidades de São Carlos e Araraquara, em um momento de grande representatividade e potência.

Estiveram presentes figuras marcantes como Larissa Camargo, primeira vereadora negra de São Carlos; o secretário municipal da cultura, Leandro Severo; e Carmelita Maria da Silva, representante do Centro Odete dos Santos, além de artistas, educadores, autoridades e membros da comunidade. O evento foi realizado por meio de uma parceria entre a empresa Gaia Lila, a APPRECABA (Comitê de Cultura em São Paulo pelo Ministério da Cultura), a Academia Literária de São Carlos (ALSCar) e a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de São Carlos.

A linha educativa Mama África nasce com a missão de destacar a importância da cultura negra para a formação da identidade nacional brasileira. O primeiro material da coleção traz uma abordagem lúdica sobre os orixás da mitologia iorubá, com ilustrações de DaSilva e texto e design de Loany Santos — artista, designer e fundadora da marca Gaia Lila.

“A mitologia vem antes das religiões. Precisamos desassociar os orixás do viés religioso e trabalhar essa rica mitologia nas escolas, assim como fazemos com a mitologia grega e romana”, afirma Loany Santos.

A noite também contou com o lançamento de obras de outros três autores negros da região, fortalecendo o compromisso coletivo com a representatividade e a valorização da literatura periférica e ancestral. Além de Mama África, de Loany Santos, foram lançados: O Dia que Descobri o Samba, de Rayane Brito; Negra é a Raiz da Liberdade, de Tamires Oliveira; e Sombras da Liderança Tóxica, de Ilário Luiz Filho. Quatro vozes potentes que fazem da palavra escrita um ato de resistência, memória e transformação.

E para quem não pôde comparecer ao evento, uma nova oportunidade está chegando: na próxima semana, no dia 22/4, às 18h, a Gaia Lila, em parceria com a Prefeitura de São Carlos, abrirá a exposição itinerante “Mama África pede passagem”, que estará instalada no Paço Municipal. Uma experiência sensorial e educativa que convida o público a mergulhar na força, beleza e ancestralidade da cultura iorubá.

O lançamento de Mama África marca um passo importante na construção de uma educação mais inclusiva, representativa e respeitosa com as raízes africanas que compõem a diversidade cultural do Brasil. Segundo Loany, “uma sociedade realmente igualitária respeita todas as mitologias igualmente”.

O material já nasce como referência para escolas, educadores e projetos culturais que desejam trabalhar a ancestralidade africana com responsabilidade, beleza e profundidade. Mama África é, acima de tudo, um chamado à valorização da nossa história e à construção de um futuro mais justo.

Leia Também