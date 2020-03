Lançamento de site e palestra marca início da Semana Municipal de Turismo

Com o lançamento do site oficial do Turismo de São Carlos e a palestra “Turismo – Experiência para o cliente, bons negócios para todos”, ministrada pelo consultor do SEBRAE, Fernando Amendola Sanches, a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, por meio do Departamento de Fomento ao Turismo, promoveu na noite de terça-feira (03/03), no auditório da Fundação Pró-Memória, a abertura oficial da Semana Municipal de Turismo.

Participaram da abertura da Semana Municipal de Turismo o secretário municipal de Trabalho, Emprego e Renda, Walcinyr Bragatto, Elton Aquinori Yokomizo, gerente do SEBRAE São Carlos, Fabiana Ferreira do Nascimento, Chefe de Seção de Planejamento Turístico, representando o Departamento de Fomento ao Turismo, a diretora presidente da Fundação Pró-Memória, Maria Isabel Alves Lima, o assessor parlamentar Abner Santos Macedo, representando o vereador Elton Carvalho, além de outros representantes do segmento de Turismo.

Durante a palestra Fernando Sanches ressaltou a importância de se ter uma identidade turística estruturada, trabalhar os conceitos de qualidade positivo ou negativo, experiência em turismo, impressão recebida e formas de divulgação nas mídias e redes sociais. “Muito legal estar participando da Semana de Turismo, avante turismo de São Carlos, tomara que decole e seja uma capital não só de tecnologia, mas também de muito conhecimento, diversão e aproveitamento para todos os turistas”, disse Sanches.

Site do Turismo de São Carlos - Desenvolvido pela Secretaria de Comunicação da Prefeitura de São Carlos e apresentado pelo turismólogo Ricardo Carlos Branco o site www.turismo.saocarlos.sp.gov.br possui navegação fácil, disponibiliza acesso a diversos ícones que permitem a consulta sobre a história do município, curiosidades, como chegar, o que fazer, sugestões de onde comer (bares, cafés e sorveteria, churrascarias, lanchonetes, pizzarias, restaurantes), onde ficar (hotéis), entre outros serviços. É possível também se informar sobre as opções de turismo esportivo, histórico, tecnológico, ecológico, cultural, rural e religioso.

Para o secretário de Trabalho, Emprego e Renda, Walcinyr Bragatto, o turismo é uma área que tem muito desenvolvimento, com crescimento significativo e muitos desafios pela frente. Bragatto explicou que a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda fez o Plano Diretor em parceria com a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). “Vamos colocar em funcionamento na cidade uma linha de turismo, estamos colocando o município em destaque junto ao Estado de São Paulo e colocamos a cidade no Plano Nacional de Turismo do Ministério do Turismo. Criamos alguns Festivais Turísticos, ou seja, são muitas ações acontecendo, vamos buscar juntos com outros setores da iniciativa privada como hotéis e restaurantes e transporte, fazer um trabalho consistente conversando também com as universidades, institutos de pesquisa, fazendas históricas, para trabalharmos um calendário bem organizado para a cidade de São Carlos, onde haja um atrativo cada vez maior para que as pessoas venham nos visitar, se hospedar, trazer seus recursos e ver tudo o que a Capital da Tecnologia tem de bom para oferecer”, ressaltou Bragatto.

A programação da Semana Municipal de Turismo se encerra na sexta-feira (6/3), às 9h30, no Museu da Ciência “Professor Mário Tolentino”, com a palestra de Jorge Duarte, Gestor da Área de Turismo e Hospitalidade do SENAC com o tema “Turismo e Desenvolvimento Econômico”. O evento é aberto ao público em geral.

