Lançada em São Carlos, a campanha Motociclista Legal

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito, em parceria com a Câmara Municipal, a Associação Comercial e Industrial de São Carlos (Acisc) e a Polícia Militar, lançou nesta quarta-feira (30/08), a campanha “Segurança em Duas Rodas” com a entrega do selo Motociclista Legal.

A campanha tem como público alvo os proprietários de motocicletas utilizadas para a prestação de serviço de entrega, com o objetivo de orientar sobre os efeitos e a necessidade de se respeitar a Lei de Poluição Sonora e principalmente, diminuir o número de acidentes e mortes envolvendo motociclistas.

Em São Carlos, dados da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) apontam que 43,96% dos acidentes de trânsito registrados em 2023 envolveram motos. A cidade possui uma frota de 39.724 motos e dos 489 acidentes de trânsito registrados até maio desse ano, 215 envolveram motos.

A campanha “Segurança sobre Rodas” chama atenção para as dicas ao se locomover de moto com mais segurança: evitar “costurar” entre os demais veículos, respeito à sinalização de trânsito e os limites de velocidade, utilizar capacete sempre afivelado (preso) e com óculos de proteção ou viseira e equipamentos obrigatórios de segurança, respeitar a faixa de pedestre, nunca dirigir com sono, cansado ou sob efeito de bebidas alcoólicas, pilotar moto sempre com o farol aceso, inclusive de dia e não conduzir a motocicleta com o escapamento contendo descarga livre, porque além de perturbar o sossego público, incorre em infração de trânsito punível com multa e retenção do veículo.

Wagner Rocha Gonçalves, major da PM, coordenador operacional do 38º Batalhão da PM, explicou que a fiscalização sobre poluição sonora e a intensidade dos sons dos escapamentos é feita com dois decibelímetros doados pela Prefeitura. “A autuação ocorre a partir da constatação de ruído acima de 95 decibéis durante as operações de Rádio Patrulhamento de Moto feito pela PM. Os veículos, em especial os motociclistas, também precisam cumprir a legislação de trânsito para não causar graves acidentes”, disse Gonçalves.

O secretário municipal de Transportes e Trânsito, Cesinha Maragno, ressaltou que atualmente a organização do trânsito de São Carlos é feita pela Policia Militar, autorizada a multar em caso de infrações, mas que em breve a Lei 14.599/23, já sancionada, permitirá também que a Guarda Municipal e os agentes de trânsito possam fazer todos os tipos de autuações.

“Estamos encaminhando os agentes para participarem de seminários e também vamos realizar cursos para capacitar eles e os guardas municipais. A campanha é uma das ações para conscientizar os motociclistas sobre o aumento abusivo de acidentes com motos, alguns fatais, tendo como principal causa o excesso de velocidade”.

O vereador Robertinho Mori, autor da Lei 13.768/2006, que trata da fiscalização das atividades que causam poluição sonora, destaca que a campanha é um avanço. “Trabalhamos juntos com a Prefeitura e o Ministério Público para a criação do selo Motociclista Legal. Acredito que esse trabalho de conscientização é um passo importante para que possamos multiplicar essas orientações para outros motociclistas, evitando dessa forma mais acidentes”, disse.

Durante o lançamento da campanha “Segurança em duas Rodas” foram ministradas palestras com o tema segurança no trânsito, voltada especificamente para os motociclistas. As palestras foram ministradas pelo agente de trânsito Francisco José Petrucelli; por Evandro Francisco da Silva (inspetor da Câmara de Saúde e Segurança do CREA e Diretor da AEASC) e pela psicóloga Marília Pinotti.

Já André Luís Carlos, coordenador do Centro de Apoio e Ajuda Especializada (CARE), que sofreu um acidente de trânsito em 1996, destacou a necessidade de buscar a segurança no trânsito. “Oriento os motociclistas, principalmente os entregadores de delivery, que a nossa vida é curta, temos família, filhos e custa mais que uma entrega de cinco, dez reais”, frisou.

O ciclo de palestras foi finalizado com novos depoimentos sobre as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com necessidades especiais com a participação do motociclista Eduardo da Associação de Surdos e Eduardo Martins, intérprete, além do sorteio de brindes e entrega do selo Motociclista Legal.

Participaram ainda do ciclo de palestras o presidente da ACISC, José Fernando Domingues, que cedeu o espaço, motociclistas e representantes de entidades comerciais e patrocinadores. Uma nova série de palestras e orientações deverá ser realizada na Semana Nacional do Trânsito entre 18 e 24 de setembro.

