LAbI da UFSCar participa de debate sobre divulgação na Marcha Virtual pela Ciência

Crédito: Divulgação

O Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico (LAbI) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) participa, nesta quinta-feira, 7, da programação da Marcha Virtual pela Ciência articulada pela Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência (SBPC). A jornalista Mariana Pezzo, Coordenadora Executiva do Laboratório, representa a equipe na mesa "O novo Coronavírus e a divulgação científica: relatos de experiências", organizada pela Federação Brasileira de Associações Científicas e Acadêmicas de Comunicação (Socicom).

"Vimos o convite como uma grande oportunidade de compartilhar com a comunidade da área e, também, tantas outras pessoas interessadas em estratégias para disseminar informações relevantes e confiáveis no contexto da pandemia, a experiência que estamos tendo neste momento na produção de diferentes materiais de divulgação, fruto de toda uma estrutura que conseguimos consolidar ao longo de mais de 15 anos de atuação e do conhecimento que fomos produzindo ao longo dessa trajetória", relata Adilson Jesus Aparecido de Oliveira, docente do Departamento de Física (DF) da UFSCar e Coordenador Geral do LAbI. "É também um reconhecimento do nosso trabalho, que recebemos com muita satisfação", complementa.

Além do LAbI, participam da mesa representantes da Agência Bori, da RedeComCiência e dos projetos "Covid Verificado" e "Covid-19 DivulgAção Científica". O painel começa às 19 horas, online, e as inscrições podem ser realizadas até as 12 horas do dia 7, via encurtador.com.br/eimGY. As vagas são limitadas a 220 participantes. Mais informações podem ser consultadas no cartaz do evento (https://bit.ly/2SIaeHx).

No contexto da Covid-19, o LAbI tem produzido materiais em diferentes formatos e para públicos diversificados, sempre com o objetivo de contribuir para a circulação de informações relevantes e confiáveis sobre os vários aspectos da pandemia. Dentre esses esforços, destaca-se o podcast diário Quarentena, que já está em sua 52ª edição com resumo das principais notícias sobre a Covid-19 publicadas no Brasil e no mundo, além de entrevistas exclusivas, dicas culturais, dentre outros tópicos. Outro material é a série de vídeos "Covid-19: Perguntas e Respostas", que reúne dúvidas comuns sobre a doença, respondidas por Bernardino Geraldo Alves Souto, docente do Departamento de Medicina (DMed) da UFSCar. Um diferencial do projeto é que os vídeos trazem janela com interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Outras séries produzidas são as vídeo-legendas "Fique sabendo", baseadas em artigos científicos sobre a Covid-19, e "Fica em casa", com dicas de conteúdos e atividades culturais disponíveis na Internet. Toda esta produção está disponível na playlist "Covid-19" no canal do LAbI no YouTube (https://bit.ly/3b9G1HN).

