L16 Movimento Funk promoverá Natal Solidário no São Carlos 8

O Instituto L16 Movimento Funk iniciou uma campanha onde busca doações brinquedos, doces, pão, salsinha, molho, máquina de algodão doce, pula-pula, piscina de bolinha e futebol de sabão para que possam realizar o 2º Natal Solidário, previsto para ser realizado no domingo, 20 de dezembro.

As pessoas que puderem doar, poderão entrar em contato pelo WhastApp 99365-9475.

Segundo o presidente do Instituto Wesley Gabriel Brito e o vice, Jeferson Lima, a ideia de fazer o evento é proporcionar uma tarde feliz para as crianças do São Carlos 8, uma vez que boa parte das famílias residentes no bairro são de origem carente.

Pelo fato de ocorrer a pandemia da Covid-19, Wesley informou ainda que todos os protocolos de segurança serão obedecidos para que a infecção não se propague.

CONSTRUÇÃO DA SEDE

Ainda segundo Wesley, uma campanha paralela está sendo realizada pelo Instituto para que sejam arrecadados materiais de construção.

A meta é construir uma sede própria e proporcionar cursos gratuitos para os jovens do bairro. Com o lema “Juntos Somos Mais”, ele busca junto a comerciantes e empresários as doações.

“Pretendemos dar oportunidades para os jovens e ensinar através de cursos e formar DJs, Youtubers e MCs”, informaram. As doações também podem ser feitas pelo WhastApp 99365-9475.

