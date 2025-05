Kalil Choperia se despede de São Carlos após anos de tradição

Compartilhar no facebook

Após marcar presença por muitos anos na vida noturna e cultural de São Carlos, a tradicional Kalil Choperia, comandada pelo empresário Kiko e sua família anunciou o encerramento de suas atividades. O comunicado foi feito neste fim de semana pelas redes sociais.

Em nota, a Kalil expressou gratidão aos são-carlenses e relembrou os momentos vividos ao longo dessa trajetória:

“Queridos amigos e clientes, chegou o momento de encerrar mais um ciclo, no dia 4/05/25, e não poderíamos fazê-lo sem expressarmos nossa profunda gratidão. Cada passo desta jornada foi marcado por aprendizados, desafios e conquistas que levaremos com carinho. Agradecemos por cada gesto de parceria, apoio e confiança. Foram esses laços que tornaram este caminho fantástico e significativo. Seguimos levando tudo o que vivemos e com o coração cheio de gratidão.”

A última noite de funcionamento será neste domingo, 4 de maio. Com isso, São Carlos se despede de um dos estabelecimentos mais icônicos da cidade.

