K9 Kyara da GCM se aposenta

Após 9 anos de serviços prestados ao Canil da Guarda Municipal de São Carlos, a cadela da raça “pastor-holandês” de nome Kyara fez sua última participação como integrante da corporação. E o desfecho não poderia ser melhor: interagiu com a população e mostrou suas habilidades no Shopping Iguatemi.

Kyara, com pelagem tigrada e olhos amendoados, é dócil, atenta e, claro, com faro muito aguçado. A rainha do combate às drogas, como ficou conhecida, depois de muito trabalho, agora, finalmente, se aposentou. Ela foi a primeira cachorra a fazer parte do Canil da Guarda Municipal. Chegou em São Carlos em 2015 ainda filhote cedida pela Polícia Rodoviária Federal.



O guarda municipal Rogério Biscassi, condutor e treinador, lembra que ela foi fundamental nas operações realizadas pela corporação e em apoio as polícias Militar e Civil no controle ao tráfico de drogas. “ É um animal que trabalhou muito pelo Canil. Ela foi a primeira cachorra da corporação e deixará muitas saudades, mas agora tem que aproveitar, desfrutar de sua aposentadoria. Graças a ela, o trabalho do Canil foi solidificado e reconhecido por outras corporações da cidade”, disse o GM Biscassi, lembrando que quando os cães se aposentam, o condutor tem o direito de ser o tutor. Por isso, ele vai levar Kyara para casa.



Segundo o comandante da Guarda Municipal, Michael Yabuki, a Kyara tirou muitas drogas de circulação em São Carlos. “Encontrou pedras de craque, pinos de cocaína e maconha em locais onde a gente nem imagina. “Ela fez parte da nossa corporação, e por todos esses anos, contribuiu com a população no combate às drogas. É uma satisfação imensa ter podido contar com a Kyara, que sai honrada e com uma carreira brilhante”, ressaltou o comandante.



Yabuki lembrou, ainda, da parceria da UNICEP com a GM. “O hospital veterinário da UNICEP é de extrema importância para os cães do canil, devido a toda assistência médica a eles dispensados. Eles fazem todos os atendimentos médicos veterinários, inclusive recentemente a Kyara fez um check-up”.



Para Samir Gardini, secretário municipal de Segurança Pública, o sucesso do Canil é resultado do investimento que o prefeito Airton Garcia fez em toda a Guarda Municipal. “Com a reestruturação da GM e ajuda dos agentes do canil, a Guarda Municipal, em parceria com a Polícia Militar e com a Polícia Civil, participa de operações, sendo que essas ações resultam sempre na apreensão de drogas. Por isso fortalecemos o Canil. Os animais são treinados por agentes envolvidos no adestramento que participaram de cursos de capacitação para treinamento específico de cães farejadores, de patrulhamento e proteção. Obrigado por tudo, Kyara. Que a tua trajetória fique como modelo e o teu trabalho como exemplo”, finalizou o secretário.



O evento contou, ainda, com demonstrações com odores idênticos ao de uma droga verdadeira, para mostrar como é o trabalho dos cães farejadores e de proteção, com a participação das cadelas Índia e Naja. Após a aposentadoria da cachorra Kyara, o Canil mantém em seu efetivo 5 cães: Naja - Pastora Belga Malinois (farejadora e de proteção); Índia - Pastora Belga Malinois (farejadora); Rank - Pastor Belga Malinois (farejador - aguardando aposentadoria); Murphy - Labrador (farejador em treinamento) e Bolt - Pastor Belga Malinois (farejador em treinamento). Em média o Canil da GM realiza 100 operações por ano.

Leia Também