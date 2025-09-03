Juventudes e políticas públicas são tema de pesquisa da UFSCar

(Jovens, de 15 a 29 anos, podem participar até 12/9 (Foto: Pexels) -

Entender como as ações governamentais atuais compreendem a juventude e quais as percepções que os jovens têm de si e das suas realidades. Esse é o objetivo central de uma pesquisa da Iniciação Científica desenvolvida no curso de graduação em Terapia Ocupacional da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). A pesquisa convida jovens, entre 15 e 29 anos, de qualquer região do Brasil, para responderem questionário sobre a temática, até o dia 12 de setembro.

O estudo é conduzido pela graduanda Ana Carolina dos Santos Albino, sob orientação de Ana Paula Malfitano, docente do Departamento de Terapia Ocupacional (DTO) da Instituição, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). O trabalho "Transitando entre percepções acerca das juventudes: Construções que perpassam representações políticas e vivências" quer compreender o imaginário político atual produzido pelas ações governamentais sobre as juventudes e dialogar com a percepção do próprio grupo acerca dessa fase da vida. "O projeto também oferece subsídios relevantes para profissionais que atuam com esse público", complementa Ana Carolina Albino.

Historicamente, as políticas dirigidas aos jovens no Brasil foram fundamentadas por diversos paradigmas que apontam também para a relação da sociedade com o grupo. "Assim, ao colocar em interlocução as compreensões de juventude tidas nas ações governamentais atuais e as percepções de uma parcela de jovens que responderão ao questionário, será possível discutir de que modo tais ações viabilizam, ampliam ou restringem a participação das juventudes na sociedade enquanto sujeitos de direitos e cidadãos", detalha a pesquisadora.

Albino expõe que a pesquisa vai verificar em que medida a imagem dos jovens contida nas ações governamentais se aproxima ou se distancia da realidade expressa pelos jovens e até como essas ações têm respondido às realidades atuais, revelando possíveis lacunas, consonâncias ou contradições. "Com isso, espera-se gerar subsídios que contribuam tanto para o debate acadêmico quanto para a atuação de profissionais que trabalham com a população jovem, permitindo um direcionamento mais qualificado e sensível às demandas desse grupo", comenta sobre a expectativa da pesquisa.

Para realizar o estudo, são convidados jovens, entre 15 e 29 anos, de todo o Brasil, para responderem esse questionário eletrônico (https://bit.ly/461c37h), que tem duração de 10 a 15 minutos. Pessoas interessadas podem acessar o documento até o dia 12 de setembro. Mais informações pelo e-mail ana.albino@estudante.ufscar.br ou pelo telefone (14) 98117-2310.

Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar (CAAE: 86221225.7.0000.5504).

Leia Também