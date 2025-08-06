Justiça Eleitoral oferece gratuitamente todos os serviços relacionados ao título de eleitor

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE–SP) alerta o eleitorado para que fique atento a sites que cobram por alistamento eleitoral, transferência, regularização e certidões, podendo ainda captar indevidamente dados pessoais. Todos os serviços eleitorais são oferecidos de forma gratuita nos cartórios ou na página de Autoatendimento Eleitoral, sendo cobradas, eventualmente, apenas as multas devidas por quem não votou nem justificou a ausência às urnas nas últimas eleições.

Para os jovens que precisam tirar o título, é necessário agendar atendimento e comparecer a um cartório eleitoral, já que é obrigatória a coleta da biometria de forma presencial. Durante o atendimento, a pessoa terá suas digitais, foto e assinatura gravadas no banco de dados da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral não faz a coleta de dados biométricos por meio de sites e canais na internet.

Vale destacar ainda que a Justiça Eleitoral não envia colaboradores às residências dos eleitores para cobrança de débitos. Qualquer abordagem de pessoa que se identifique como representante da Justiça Eleitoral não é autorizada pela instituição e deve ser imediatamente denunciada aos órgãos de segurança pública ou ao cartório eleitoral mais próximo. As multas por ausência às urnas devem ser pagas pelo Autoatendimento (opção “Débito Eleitoral”) ou diretamente no cartório eleitoral.

