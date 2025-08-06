(16) 99963-6036
quarta, 06 de agosto de 2025
Cidade

Justiça Eleitoral oferece gratuitamente todos os serviços relacionados ao título de eleitor

Sites estão cobrando por alistamento, transferência, regularização e certidões, podendo ainda captar indevidamente dados pessoais; eleitoras e eleitores devem fazer os requerimentos pelo Autoatendimento Eleitoral ou nos cartórios eleitorais

06 Ago 2025 - 20h45Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Justiça Eleitoral oferece gratuitamente todos os serviços relacionados ao título de eleitor -

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE–SP) alerta o eleitorado para que fique atento a sites que cobram por alistamento eleitoral, transferência, regularização e certidões, podendo ainda captar indevidamente dados pessoais. Todos os serviços eleitorais são oferecidos de forma gratuita nos cartórios ou na página de Autoatendimento Eleitoral, sendo cobradas, eventualmente, apenas as multas devidas por quem não votou nem justificou a ausência às urnas nas últimas eleições.

Para os jovens que precisam tirar o título, é necessário agendar atendimento e comparecer a um cartório eleitoral, já que é obrigatória a coleta da biometria de forma presencial. Durante o atendimento, a pessoa terá suas digitais, foto e assinatura gravadas no banco de dados da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral não faz a coleta de dados biométricos por meio de sites e canais na internet.

Vale destacar ainda que a Justiça Eleitoral não envia colaboradores às residências dos eleitores para cobrança de débitos. Qualquer abordagem de pessoa que se identifique como representante da Justiça Eleitoral não é autorizada pela instituição e deve ser imediatamente denunciada aos órgãos de segurança pública ou ao cartório eleitoral mais próximo. As multas por ausência às urnas devem ser pagas pelo Autoatendimento (opção “Débito Eleitoral”) ou diretamente no cartório eleitoral.

 

Leia Também

Paciente internado há mais de 10 dias na Santa Casa recebe festa surpresa e celebra a vida
Cidade20h03 - 06 Ago 2025

Paciente internado há mais de 10 dias na Santa Casa recebe festa surpresa e celebra a vida

Nova CIPA toma posse para gestão 2025-2027 em São Carlos
Cidade19h25 - 06 Ago 2025

Nova CIPA toma posse para gestão 2025-2027 em São Carlos

Marinha do Brasil busca parcerias estratégicas em tecnologia e inovação em São Carlos
Cidade17h53 - 06 Ago 2025

Marinha do Brasil busca parcerias estratégicas em tecnologia e inovação em São Carlos

Bomba do poço do Santa Felícia será substituída e pode afetar abastecimento em vários bairros
Cidade16h54 - 06 Ago 2025

Bomba do poço do Santa Felícia será substituída e pode afetar abastecimento em vários bairros

Dia dos Pais deve impulsionar comércio com crescimento estimado de 15,1% nas vendas
Cidade15h23 - 06 Ago 2025

Dia dos Pais deve impulsionar comércio com crescimento estimado de 15,1% nas vendas

Últimas Notícias