Justiça determina o afastamento de diretores da Prohab

A juíza Gabriela Müller Carioba Attanásio, da Vara da Fazenda Pública de São Carlos, determinou o afastamento do diretor-presidente da Progresso e Habitação de São Carlos (Prohab), Júlio César Alves Ferreira e do diretor de Obras e Projetos, Nivaldo Sebastião Martins. A Prefeitura Municipal não

De acordo com a decisão judicial, o afastamento retira os direitos de percebimento (pagamento) de qualquer remuneração relativa aos cargos. Se a Prefeitura descumprir a decisão, receberá uma multa diária de R$ 10 mil.

A Prefeitura de São Carlos informou ao São Carlos Agora que não foi notificada da decisão. Sobre Martins, a juíza determinou o retorno à função de jardineiro.

A juíza elenca, na decisão, investigações sobre compras públicas e serviços sem licitação, como determina a legislação. “Existem fortes indícios nos autos, colhidos das peças reunidas no Inquérito Civil, da prática de atos de improbidade administrativa pelos requeridos, decorrentes de ofensa aos princípios regentes da Administração Pública, e de condutas dolosas que podem ter causado prejuízo ao erário”, observa a magistrada.

“São investigadas diversas irregularidades em processos de contratação pública direta, sem licitação, na Prohab, com pagamento mediante cheque e não depósito em conta, estando em trâmite outras ações civis públicas por ato de improbidade administrativa”, reforça a juíza.

Para a responsável pela Vara da Fazenda Pública de São Carlos, há a necessidade de afastamento temporário dos diretores da Prohab, para “impedir a ocorrência de prejuízos para a instrução processual”.

Outro lado

A Prefeitura de São Carlos não foi notificada sobre a decisão judicial. “A Prefeitura de São Carlos informa que não foi notificada oficialmente sobre a decisão da Ação de Responsabilidade Civil movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo envolvendo a Progresso e Habitação (Prohab), portanto somente irá se manifestar após o recebimento da mesma. A Procuradoria Geral do Município ressalta que a Prefeitura não consta do polo passivo da referida ação”, conclui.

O São Carlos Agora entrou em contato com Júlio César através do Whatsapp. Ele visualizou as mensagens, mas não respondeu aos questionamentos feitos pela reportagem.

