Justiça bloqueia contas bancárias da Tecumseh

SIGA O SCA NO

Tecumseh do Brasil - Crédito: arquivo pessoal

Funcionários da Tecumseh do Brasil entraram em contato com o São Carlos Agora na tarde desta sexta-feira (31) informando que a Justiça bloqueou as contas bancárias da empresa, impossibilitando o pagamento dos funcionários e de fornecedores das duas plantas existentes na cidade, porém a empresa informou que a situação já foi revertida e normalizada.

Segundo o portal apurou, o bloqueio seria devido a uma ação na Justiça movida por uma empresa que já foi da Tecumseh e teria sido vendida.

Nota da empresa

A Tecumseh do Brasil esclarece que a inesperada decisão judicial que autorizou o bloqueio de ativos em nome da Tecumseh do Brasil Ltda foi suspensa. Portanto, o quadro foi revertido, todos os ativos da empresa estão automaticamente desbloqueados e a situação normalizada.

Leia Também