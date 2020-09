“Juntos Somos Mais Fortes” arrecada mais 5,6 toneladas de alimentos e produtos de higiene

Crédito: Divulgação

A campanha solidária “Juntos Somos Mais Fortes”, realizada pela Maçonaria de São Carlos, terminou neste sábado, 19, com coleta de doações no sistema de Drive-Thru Solidário na Avenida Trabalhador São-carlense e na Estação Ferroviária.

Com o objetivo de ajudar as entidades beneficentes Cantinho Fraterno Dona Maria Jacinta, Abrigo de Idosos Dona Helena Dornfeld, ONG Nave Sal da Terra, ONG Amigo de São Judas e S.O.Sopão, a campanha arrecadou alimentos não-perecíveis, produtos de limpeza e produtos de higiene pessoal.

As arrecadações se iniciaram no dia 28 de agosto com caixas de coletas em diversos condomínios e estabelecimentos comerciais, como Jaú Serve Supermercados, Varejão da Fartura, Supermercado Aquarelli, Minas Farma, Mercadinho do Ricetti, Casa Deliza, Mercearia 3M, Posto XV, Posto Nacional (Ricetti), Frios Ideal, Serv Bem Supermercado, Supermercado Cogeb e outros.

Durante toda a manhã de sábado, as equipes receberam doações nos dois pontos de coleta do Drive-Thru Solidário, obedecendo todos os protocolos de segurança exigidos pelas autoridades sanitárias devido à pandemia da Covid-19.

Ao final da campanha, para grande alegria e felicidade de todos os participantes, foram contabilizados mais de 8 mil itens doados, totalizando um montante de 5,6 toneladas. As doações serão encaminhadas às entidades beneficentes assistidas.

Os meios de comunicação da cidade (mídias digitais, jornais, rádios e televisão) tiveram importante participação ao realizarem uma ampla divulgação e cobertura da campanha, aumentando a visibilidade e alcance junto à população.

Os organizadores aproveitaram a ocasião para agradecer toda a população de São Carlos: “Não teríamos conseguido este fantástico resultado sem o engajamento de toda a população são-carlense. Juntos somos mais fortes”.

