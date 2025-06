Junho Verde: ViaPaulista realiza plantio de árvores com estudantes do distrito Água Vermelha de São Carlos

A Arteris ViaPaulista realizou, nesta quinta-feira (5), em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, ação de conscientização com alunos do Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Santo Piccin no distrito do município de São Carlos, Água Vermelha. A atividade externa integra as ações da concessionária durante o Junho Verde, mês dedicado à conscientização ambiental. Ao longo do mês a empresa realizará diferentes iniciativas para reforçar boas práticas ambientais e sustentáveis voltadas a usuários de rodovia, comunidade e colaboradores.

Cerca de 30 alunos participaram da atividade e ajudaram durante o plantio de mudas de Jatobá e Cedro Rosa, no jardim da escola. Eles também assistiram a um vídeo com dicas e orientações sobre a preservação do meio ambiente e prevenção de incêndios. Todos os alunos receberam kit com sementes para estimular a consciência ambiental e a propagação do tema entre os familiares.

A atividade foi desenvolvida em parceria pelas áreas de Responsabilidade Social e Meio Ambiente da Arteris ViaPaulista.

Na Arteris, além de soluções inovadoras para a gestão e potencialização das operações nas rodovias, são implementadas diversas práticas de sustentabilidade, como a instalação de usinas solares (fotovoltaico), o uso de lâmpadas LED nas praças de pedágio e ao longo da rodovia, testes com veículos elétricos pesados e coleta e destinação correta de resíduos nas rodovias.

Todos esses investimentos estão alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e da Agenda ESG da Arteris.

Assessoria

Leia Também