Julio Cesar sugere criação de cooperativa para confecção de uniforme escolar

Novos uniformes escolares - Crédito: divulgação

Usando a tribuna na sessão da Câmara Municipal na tarde desta terça-feira, 7 de abril, o vereador Julio Cesar (PL) defendeu a criação de uma cooperativa de costureiras a partir da realização de cursos de formação, somando várias entidades. Segundo ele, o objetivo seria a confecção de 100% dos uniformes escolares dos estudantes da rede municipal de ensino através desta cooperativa.

A ideia de uma união de profissionais do setor têxtil, segundo JC, poderia ser uma solução para os constantes problemas que o governo municipal enfrenta para adquirir e entregar os uniformes aos milhares de estudantes da rede de São Carlos. “Todo ano acontece algum problema. Se a cooperativa fizesse este trabalho, geraria empregos e renda e, além disso, os milhões de reais previstos nas licitações, que sempre vão para empresas de outras cidades, ficariam aqui, gerando mais consumo e riqueza”, enfatizou o vereador.

Cooperativas de costureiras produzem uniformes e materiais escolares em diversos municípios, frequentemente com apoio municipal para fortalecer a economia solidária e gerar renda local. Exemplos notáveis incluem Pontal do Paraná (PR), com confecção de uniformes, e parcerias em Diamantino e Nortelândia (MT).

Em Pontal do Paraná (PR), mais de 80 costureiras produzem uniformes escolares, com a prefeitura fornecendo material. Em Diamantino e Nortelândia (MT), o Projeto Japuíra organiza mulheres em cooperativas para confecção de uniformes.

No município de Rio Preto (RJ), houve a inauguração de cooperativa de costureiras para confecção de peças diversas. Em outras regiões (Economia Solidária), a Rede Justa Trama e a UniVens operam em várias regiões com foco em sustentabilidade, inclusive com apoio da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes. Essas iniciativas não apenas produzem materiais, mas também oferecem treinamento técnico e empoderamento econômico para mulheres.

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