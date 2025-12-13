Jùlio Cesar solicita melhorias no ponto dos caminhoneiros da Avenida Trabalhador São Carlense

Ponto de caminheiros - Crédito: Divulgação

O vereador Jùlio Cesar (PL) apresentou um requerimento na Câmara Municipal pedindo melhorias no ponto de parada dos caminhoneiros da Avenida Trabalhador São Carlense, ao lado do Espaço Motoboy, local bastante utilizado por profissionais do transporte e da logística em São Carlos.

De acordo com o parlamentar, o local é amplamente utilizado por caminhoneiros que atuam com fretes e mudanças, servindo como espaço de apoio, descanso e organização das atividades profissionais. Esse cenário, segundo ele, reforça a necessidade de manutenção adequada da infraestrutura, da organização e da segurança do espaço.

No documento, o vereador destaca que intervenções realizadas na calçada não foram finalizadas com a devida repintura, o que compromete a organização visual, a sinalização e a segurança de pedestres, motoristas e trabalhadores que utilizam o ponto diariamente.

Outro ponto levantado no requerimento é a necessidade de poda de árvores e limpeza do local, em razão do crescimento da vegetação e do acúmulo de resíduos. Segundo Jùlio Cesar, essas condições prejudicam a visibilidade, dificultam a circulação de pedestres e veículos e impactam negativamente tanto a segurança quanto o aspecto urbano da área.

“São intervenções simples, mas essenciais para garantir mais segurança, organização e dignidade aos trabalhadores que utilizam esse espaço diariamente”, reforçou Jùlio Cesar

