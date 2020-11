Jovens Voluntários Sociais prometem surpresas para o Natal de 2020

Crédito: Divulgação

A pandemia da Covid-19 não será empecilho e obedecendo todos os protocolos de segurança para que nenhuma pessoa seja colocada em perigo, os Jovens Voluntários Sociais de São Carlos realizarão no dia 20 de dezembro, a “Entrega Surpresa Natal 2020”.

Um grupo de jovens irão percorrer bairros carentes de São Carlos e fazer a entrega de 600 saquinhos surpresas, com guloseimas para poder dar um momento de alegria para crianças de famílias carentes.

Se acordo com a ativista Nayra Passos, os mesmo voluntários entregaram kits com diversos doces no dia 12 de outubro, dedicado às crianças e a ideia agora é buscar donativos para que a mesma ação aconteça próximo ao Natal.

Eles iniciaram nesta semana, uma campanha e buscam doações de milho para pipoca, balas, pirulitos, pipoca doce e bolas de vinil.

“O mundo está carente de solidariedade, respeito, tolerância, carinho e amor. Somos nós os responsáveis por dar uma parcela de contribuição e queremos apenas colocar sorriso e esperança no rosto da meninada”, disse Nayra.

Segundo a ativista, todos os voluntários irão se fantasiar e sair vestidos à caráter para marcar a data.

Quem puder fazer qualquer doação, basta entrar em contato pelo e-mail nayrapassos@gmail.com, ou pelos WhatsApp 16 99322-6444 (Nayra) ou 99627-6224 (Carol).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também