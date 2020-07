Jovens se aglomeram na frente do parque Ecotec Damha

Crédito: Reprodução

Contrariando as recomendações para se evitar aglomeração de pessoas, jovens estão se reunindo para se confraternizar aos finais de semana na frente parque Ecotec Damha.

Além do risco de contaminação pela covid-19, os jovens também se arriscam ao volante dos veículos. De acordo com informações recebidas via Whatsapp do SCA, eles transitam em alta velocidade e praticam racha pelo avenida.

Neste domingo (5) a Polícia Militar foi acionada e quando as viaturas chegaram os frequentadores se dispersaram.

