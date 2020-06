Jovens desrespeitam quarentena, sobem em carro e telhado de UPA e ameaçam enfermeiros

Falta responsabilidade e conscientização: jovens não respeitam quarentena no Aracy - Crédito: Divulgação

Um fato que se tornou corriqueiro nos meses de junho e julho, mas que em 2020 é agravado pela pandemia da Covid-19 e devido a doença infecciosa e mortal há em vigor um decreto que ordena isolamento social, tem ocorrido nos últimos dias na região da UPA Aracy e deixado enfermeiros e pacientes temerosos.

O motivo é a aglomeração formada por jovens que buscam divertimento com pipas e em uma pista de skate naquela região.

Funcionários municipais que prestam serviços da unidade de pronto atendimento do bairro entraram em contato com o São Carlos Agora e relataram o problema informando que dezenas de jovens incomodaram enfermeiros e pacientes com ameaças e não satisfeitos subiam no telhado e em carros de enfermeiros que estavam no estacionamento da unidade municipal de saúde.

“Além de eles colocarem a própria vida em risco, nos ameaçam quando pedimos para que parem com a baderna. Para piorar, intimidam até pacientes. E por estarmos em quarentena e ter que haver o isolamento, essa garotada deveria estar recolhida em casa, pois a região do Grande Aracy é um dos focos onde há mais pessoas infectadas em São Carlos”, alertou um enfermeiro. “Já pedimos ajuda para a Guarda Municipal e Polícia Militar para que intensificasse a fiscalização para que não sofrêssemos tantos problemas”, finalizou.

