Jovens de São Carlos recebem Certificados de Dispensa de Incorporação em cerimônia no Tiro de Guerra

Durante a cerimônia, os jovens prestaram o juramento à bandeira nacional, reafirmando o compromisso com a pátria e a disposição de servir às Forças Armadas em caso de convocação.

De acordo com o Subtenente Weslley Alexander Daibert , instrutor do TG 02-035, cerca de mil jovens se alistam anualmente em São Carlos, sendo aproximadamente 100 selecionados para o período de instrução. “Durante esse processo, eles aprendem valores fundamentais como disciplina, cidadania e responsabilidade com o país”, destacou o subtenente.

O prefeito Netto Donato ressaltou a importância do momento para a formação dos jovens. “O juramento à bandeira e a entrega do CDI representam mais do que um ato formal. É um compromisso com o Brasil e com os valores que sustentam nossa sociedade. Esses jovens simbolizam o futuro de uma nação que acredita no civismo, na responsabilidade e na paz”, afirmou o prefeito.

O vice-prefeito Roselei Françoso destacou o papel do Tiro de Guerra na formação cívica e social dos jovens são-carlenses. “O Tiro de Guerra é uma instituição que vai além da instrução militar. Ele contribui para a formação de cidadãos conscientes, preparados para atuar com ética e comprometimento em qualquer área da sociedade”, disse Roselei.

O evento reuniu também Subtenente Célio da Silva, também instrutor do TG, o secretário adjunto de Segurança Pública, Paulo César Belonci, além da Diretora do Departamento do Serviço Militar, Isabel Cristina Brigante Pizzolato, familiares e demais convidados que prestigiaram a solenidade e testemunharam o compromisso cívico assumido pelos jovens cidadãos são-carlenses.

Cerca de 500 jovens de São Carlos receberam, na manhã desta quarta-feira (22/10), o Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI) durante solenidade realizada na 115ª Junta do Serviço Militar, no Tiro de Guerra 02-035. O evento contou com a presença do prefeito Netto Donato, presidente da Junta de Serviço Militar, do vice-prefeito Roselei Françoso e do secretário municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki. Na terça (21/10) outros 600 jovens também fizeram o juramento e foram dispensados.