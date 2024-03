Jovens de 18 anos devem fazer o Alistamento Militar 2024

Tiro de Guerra São Carlos - Crédito: divulgação

Estão abertas as inscrições para o Alistamento Militar 2024. Todo cidadão brasileiro, do sexo masculino, que completa 18 anos agora em 2024, independentemente do mês de aniversário, deve fazer o alistamento. Este ano, ele é voltado aos nascidos em 2006. O prazo de inscrição encerra-se em 30 de junho.



Para se alistar, é preciso acessar o site www.alistamento.eb.mil.br e seguir o passo a passo: quero me alistar; Alistamento Militar; criar uma conta no gov.br; preencher todos os campos; e clicar na opção “salvar”. Após seguir toda essa sequência, aparecerá na tela a mensagem: “Parabéns! Alistamento realizado com sucesso!”



Finalizadas as etapas acima, é essencial imprimir o “Certificado de Alistamento Militar”, uma vez que esse documento é o comprovante de inscrição.



O cidadão poderá acompanhar a sua situação no mesmo site. Os resultados serão divulgados em julho. Em caso de dúvida, é possível entrar em contato com a Junta de Serviço Militar de São Carlos pelo telefone (16) 3419-1315.

