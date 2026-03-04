(16) 99963-6036
Jovens da FundaÃ§Ã£o CASA tÃªm dia de aprendizado no centro cientÃ­fico da USP em SÃ£o Carlos

04 Mar 2026
Seis adolescentes da Fundação CASA São Carlos participaram de uma visita guiada ao Centro de Divulgação Científica e Cultural (CDCC), da Universidade de São Paulo (USP), campus de São Carlos, com o objetivo de ampliar conhecimentos e estimular o interesse pelos estudos. A atividade integrou o planejamento pedagógico da unidade e proporcionou aos jovens uma experiência prática complementar aos conteúdos trabalhados em sala de aula.
 
Durante a visita, os adolescentes puderam conhecer espaços expositivos, interagir com objetos e participar de explicações conduzidas pela equipe do CDCC, em uma experiência que uniu teoria e prática. A iniciativa reforça a estratégia da Fundação CASA de utilizar espaços educativos externos como ferramenta de aprendizagem significativa, aproximando os adolescentes da ciência e ampliando suas referências acadêmicas e profissionais.
 
De acordo com o coordenador pedagógico do CASA São Carlos, Carlos Eduardo, todas as saídas externas são planejadas metodologicamente e alinhadas aos objetivos educacionais da instituição. “As saídas pedagógicas são planejadas com objetivos bem definidos e alinhados ao trabalho educacional do centro. Buscamos atividades que ampliem a visão de mundo dos adolescentes, estimulem o interesse pelos estudos e proporcionem experiências práticas que complementem o aprendizado escolar”, destacou.
 
"Achei a visita muito interessante. Foi a primeira vez que estive lá e gostei bastante de conhecer os experimentos. É um lugar que eu gostaria de voltar várias vezes. A experiência foi muito legal e me ajudou a entender melhor conteúdos da escola”, relatou um dos adolescentes participantes da visita.
 
Para a presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto, a aproximação dos adolescentes com ambientes acadêmicos fortalece o processo socioeducativo e amplia perspectivas de futuro. “Garantir o acesso à ciência e ao conhecimento é reafirmar nosso compromisso com a transformação de trajetórias. Cada oportunidade como essa amplia horizontes, fortalece a autoestima e mostra aos adolescentes que eles podem ocupar qualquer espaço que desejarem, inclusive o da universidade”, afirmou.
 
Como desdobramento da atividade, está prevista a realização de novas visitas ao CDCC, contemplando os adolescentes que participaram desta edição e outros jovens da unidade. A proposta é ampliar o acesso à experiência e fortalecer o vínculo com o espaço educativo.

