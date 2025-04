Jovens da Fundação Casa de São Carlos, Ribeirão Preto e Araraquara receberam 267 certificados de cursos profissionalizantes

Crédito: Divulgação

No primeiro trimestre de 2025, 267 jovens que cumprem medida socioeducativa nas unidades da Fundação Casa localizadas nas cidades de Ribeirão Preto, São Carlos, Franca, Araraquara e Sertãozinho, receberam certificados de conclusão em cursos de educação profissional básica. As aulas aconteceram dentro dos próprios centros socioeducativos, por meio de parcerias com instituições reconhecidas como Senac-SP, Sebrae-SP, Fundação de Apoio à Tecnologia (FAT), Fundação Bradesco, Centro Paula Souza, entre outras, e capacitaram 2.232 adolescentes em todo o Estado de São Paulo.

Nos centros localizados na cidade Ribeirão Preto, foram entregues 163 certificados. Em São Carlos, foram 16 adolescentes certificados. Na cidade de Franca, foram 26 certificados entregues. No centro de Araraquara, foram 25 jovens certificados. Por fim, em Sertãozinho, foram entregues 37 certificados aos adolescentes.

Foram oferecidas 47 opções de cursos aos jovens, em áreas como alimentação, administração, atendimento ao cliente, informática, segurança, jardinagem, logística, eventos, moda, marketing, vendas, empreendedorismo, serviços gerais e cultura. A variedade permite que os adolescentes descubram novas aptidões e ampliem suas possibilidades profissionais ao deixarem a instituição.

A presidente da Fundação Casa, Claudia Carletto, destaca a importância da qualificação para os adolescentes. “A Fundação Casa é, antes de tudo, um lugar de reconstrução. Quando oferecemos educação, qualificação e cultura, estamos dizendo a esses adolescentes que eles têm, sim, um futuro possível. Muita gente não imagina o quanto de transformação acontece dentro dos nossos centros socioeducativos. Nosso trabalho é justamente esse: abrir caminhos onde antes só havia muros. E cada certificado entregue é uma porta que se abre para um novo começo”.

A gerente de Educação Profissional da Fundação, Cristina Lumiko Watanabe, reforça: “A maioria dos adolescentes sai da Fundação Casa com pelo menos um ou dois cursos concluídos. Isso amplia a visão sobre o mundo do trabalho, que muitos desconheciam antes do cumprimento da medida.”

O avanço na qualificação profissional também se refletiu nos dados consolidados de 2024. A Fundação Casa superou a meta do Plano Plurianual (PPA) do Governo do Estado para certificação profissional, que era de 80%, e atingiu 95,5%. Ao todo, 4.668 adolescentes foram certificados em cursos de Formação Profissional Básica no ano passado.

Esses resultados integram um conjunto mais amplo de ações pedagógicas. Em 2024, o índice de progressão em alfabetização e letramento alcançou 71,31%, um salto em relação aos 44,68% de 2023, impulsionado pela realização de 1.253 oficinas pedagógicas, que beneficiaram mais de 11 mil jovens.

A Fundação ainda estimulou o acesso ao ensino técnico e superior: 263 adolescentes participaram do vestibulinho das Etecs, com 61 aprovados, e 89 jovens se inscreveram para as Fatecs. Outros 1.401 prestaram o Encceja PPL, 242 fizeram o Enem PPL e 1.238 participaram do Provão Paulista.

Além do ensino formal e profissionalizante, as ações da Fundação Casa abrangem cultura e esporte como eixos complementares da socioeducação. Em 2024, 1.952 adolescentes participaram de saídas esportivas, organizadas com o apoio de clubes, prefeituras, secretarias de esporte e instituições culturais. Na cultura, 1.100 adolescentes integraram oficinas musicais do programa Guri e 1.485 participaram de visitas a museus. Eventos como o MusiCasa e o Nós Pela Cultura envolveram outros 372 jovens.

“Cada jovem que passa pela Fundação Casa precisa encontrar oportunidades reais de aprendizado e crescimento. O aumento expressivo no índice de aprendizagem, aliado às certificações e ao acesso ao ensino técnico e superior, reforça que estamos construindo caminhos concretos para que esses adolescentes tenham um futuro diferente”, reforça a presidente Claudia Carletto.

Para 2025, a meta é elevar ainda mais os índices de certificação e ampliar o acesso à educação nas unidades, com ações como a expansão das salas de leitura, qualificação dos acervos, novos cursos profissionalizantes e acompanhamento contínuo da participação dos adolescentes nas atividades pedagógicas.

Leia Também