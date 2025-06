Jovens da Fundação Casa de São Carlos participam da 1ª fase da Olimpíada Brasileira de Matemática

Crédito: divulgação

Mais de 3,1 mil adolescentes que cumprem medida socioeducativa na Fundação CASA deram um importante passo rumo à valorização do conhecimento ao participarem da 1ª fase da 20ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). A prova, aplicada no dia 3 de junho, contou com a presença de 3.187 jovens, distribuídos em 71 centros socioeducativos em todo o Estado de São Paulo.

A competição abrange estudantes do 6º ano do ensino fundamental à 3ª série do ensino médio. Neste ano, 333 adolescentes participaram no Nível I (6º e 7º anos), 1.068 no Nível II (8º e 9º anos) e 1.786 no Nível III (ensino médio). Todos seguem o currículo da rede estadual de ensino, com aulas ministradas por professores de escolas vinculadas, em parceria com a Secretaria da Educação do Estado e com o acompanhamento da Gerência de Governança da Educação (GGE) da Fundação CASA.

Os jovens participantes são de centros socioeducativos das cidades de Araçatuba, Araraquara, Atibaia, Bauru, Botucatu, Campinas, Caraguatatuba, Cerqueira César, Diadema, Franca, Franco da Rocha, Guarujá, Guarulhos, Iaras, Irapuru, Itaquaquecetuba, Itapetininga, Jacareí, Lins, Limeira, Lorena, Marília, Mogi Mirim, Mongaguá, Osasco, Peruíbe, Piracicaba, Praia Grande, Ribeirão Preto, Santo André, São Bernardo, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Vicente, Sertãozinho, Sorocaba e Taubaté.

Para a gerente de governança escolar da Fundação CASA, Neuza Flores, a participação na OBMEP representa mais do que uma competição: “Estimula o raciocínio lógico e reforça a importância da matemática no dia a dia. É uma chance para os jovens se perceberem capazes de vencer desafios acadêmicos.”

O resultado da primeira fase será divulgado em 1º de agosto, e os classificados participarão da segunda etapa no dia 25 de outubro.

A presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto, destaca o valor da ação como instrumento de transformação: “A OBMEP é uma oportunidade para que nossos adolescentes ampliem seus horizontes, testem seus conhecimentos e se reconheçam como protagonistas de sua trajetória.”

Organizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), a OBMEP é a maior olimpíada estudantil do Brasil, reunindo mais de 18,6 milhões de alunos em todo o território nacional. Além das medalhas de ouro, prata e bronze, a competição concede menções honrosas e abre portas para o ensino superior, com instituições como USP, Unicamp e IMPA Tech reservando vagas para estudantes premiados.

Nesta edição, serão distribuídas 8.450 medalhas nacionais (650 de ouro, 1.950 de prata e 5.850 de bronze), além de 51 mil certificados de menção honrosa. A competição também reconhecerá os destaques de cada estado, com pelo menos 20,5 mil medalhas adicionais.

