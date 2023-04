Jovens da Fundação CASA encenam peça teatral de escritor português

A parte escolhida para ser adaptada pelos adolescentes, com o auxílio dos professores de Língua Portuguesa da escola vinculadora “E.E. Professor Ludgero Braga”, foi a do Julgamento, onde os personagens do Anjo e do Diabo avaliam as ações em vida dos demais, comentando seus pecados, questionando sua moral, e definem se suas almas irão para o céu ou para o inferno.

Os personagens alvos do julgamento são o Fidalgo (representando a nobreza), o Onzeneiro (agiota e ganancioso), Joane (o parvo, o inocente), o Sapateiro (trabalhador, mas que roubou clientes), o Frade (representante do clero, mas que possuía uma amante), Brígida Vaz (alcoviteira acusada de bruxaria), o Judeu (não praticante do cristianismo), o Corregedor (pessoa da lei, que a utilizava para benefício próprio), o Procurador (advogado, que também utilizava a lei para seus interesses pessoais) e os Cavaleiros (que pregavam o cristianismo).

A peça foi encenada no corredor do centro socioeducativa e contou com decoração especial, com efeitos de luz, além de figurino e maquiagem para caracterizar os adolescentes como os personagens.

De acordo com a coordenadora pedagógica, Luciara Pereira de Souza, o trabalho realizado foi muito positivo. “Os jovens do ensino médio se dedicaram bastante para preparar esse conteúdo, que foi bem orientado pelos professores. Foi um trabalho maravilhoso”, concluiu.

Os jovens que cumprem medida socioeducativa no CASA São Carlos (DRN) realizaram nesta quarta-feira (26/04) uma adaptação teatral de um trecho do livro “O Auto da Barca do Inferno”, do escritor e dramaturgo português, Gil Vicente.